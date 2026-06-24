【巨乳人妻と秘密の水泳教室 シュアン】 予約期間：6月24日～9月8日23時59分 2027年1月末 発売予定 価格：23,980円

Bfullのフィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」は、フィギュア「巨乳人妻と秘密の水泳教室 シュアン」を2027年1月末に発売する。予約期間は9月8日23時59分まで。価格は23,980円。

本製品は、同社のオリジナルフィギュア「巨乳人妻と秘密の水泳教室 シュアン」を1/6スケールで表現したもの。

ストレッチ中の一場面を切り取ったような、しなやかで躍動感のある開脚ポーズを立体化しており、身体にフィットした競泳水着が、胸元から腰、脚へと続く美しいボディラインを引き立てている。

長い黒髪を束ねたポニーテールと涼やかな眼差しが、落ち着きのある大人の色香を演出。肌には艶やかな塗装を施し、プールから上がったばかりのような、みずみずしく濡れた質感を表現している。

「巨乳人妻と秘密の水泳教室 シュアン」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約136mm、全長 約303mm 素材：PMMA、PUレジン

(C) Bfull co.ltd

※写真はサンプルです。実際の製品とは多少異なります。