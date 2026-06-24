桃井かおり、夫が作ってくれた“特製サンド”に舌鼓「名作でした」 手料理並ぶ食卓ショットに反響「まるでホテルのカフェやん」「美味そう」
俳優の桃井かおり（75）が23日、自身のインスタグラムを更新。「#旦那ごはん」のハッシュタグを添え、夫が作ってくれた手料理を公開した。
【写真】「まるでホテルのカフェやん」「美味そう」桃井かおりの夫が手作りした“特製BLTサンド”
桃井は、2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚。現在はアメリカ・ロサンゼルスを拠点に生活している。
投稿では「“BLT”〜旦那様特製〜」と書き出し、鮮やかな黄色の皿に盛り付けたBLTサンドの写真をアップ。
桃井が好むパリパリベーコンのほか、焦がしチーズやマスタードを使用、レタスに代わってほうれん草を使うなど、機転も利かせた1品となっており、文末では「名作でした、ありがとう」と感謝を伝えていた。
コメント欄には「サンドイッチ美味そうやな」「作ってもらえるととてもうれしいですね」「おしゃれですね〜お料理がご夫婦でおしゃれだわ」「まるでホテルのカフェやん」「シェフも素晴らしい！が、やる気にさせる助手素晴らしい」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「まるでホテルのカフェやん」「美味そう」桃井かおりの夫が手作りした“特製BLTサンド”
桃井は、2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚。現在はアメリカ・ロサンゼルスを拠点に生活している。
投稿では「“BLT”〜旦那様特製〜」と書き出し、鮮やかな黄色の皿に盛り付けたBLTサンドの写真をアップ。
桃井が好むパリパリベーコンのほか、焦がしチーズやマスタードを使用、レタスに代わってほうれん草を使うなど、機転も利かせた1品となっており、文末では「名作でした、ありがとう」と感謝を伝えていた。
コメント欄には「サンドイッチ美味そうやな」「作ってもらえるととてもうれしいですね」「おしゃれですね〜お料理がご夫婦でおしゃれだわ」「まるでホテルのカフェやん」「シェフも素晴らしい！が、やる気にさせる助手素晴らしい」など、さまざまな反響が寄せられている。