新ブランドSOFINA BASIC＋誕生！うるおいの基盤に着目した新スキンケア

スキンケア選びで「品質も価格も妥協したくない」と感じている方に注目してほしい新ブランドが誕生します。花王の皮膚科学研究から生まれた「SOFINA BASIC＋（ソフィーナ ベーシック）」は、肌のうるおいの基盤である角層細胞に着目したスキンケアシリーズ。毎日の基礎ケアをもっと心地よく、もっと続けやすくするために開発された新アイテムをご紹介します。

角層細胞研究から生まれた新ブランド

2026年8月8日に発売される「SOFINA BASIC＋」は、長年の皮膚科学研究を活かしながら、より多くの人が手に取りやすい“新・中価格帯*¹”を目指して開発されたシリーズです。

近年は化粧水や乳液にはコストパフォーマンスを重視しながら、美容液などには積極的に投資する“メリハリ美容”が広がっています。

そんなニーズに応えるため、SOFINAは肌のうるおいの基盤*²である「角層細胞」と「細胞間脂質」にアプローチする新しい保湿ケアを提案します。

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うるおいを支える独自テクノロジー

『SOFINA BASIC＋ うるおいターボ化粧水』は、本体160ml、BIGポンプタイプ320ml、レフィル150mlを展開。

花王独自の「自発吸水テクノロジー®」を搭載し、空気中の水分を取り込みながらうるおいを保ちます。

『SOFINA BASIC＋ うるおいターボ乳液』は、本体120ml、レフィル110mlを展開。「高浸透*⁸セラミドケアテクノロジー」を採用し、角層までうるおいを届けます。

どちらも無香料・無着色・パラベンフリー・アルコールフリー設計。ベタつきにくく、毎日のスキンケアに取り入れやすいのも魅力です。

毎日の保湿ケアをもっと身近に

「SOFINA BASIC＋」は、肌のうるおいに欠かせない角層細胞研究を活かした新しいスキンケアシリーズです。乾燥や肌のごわつき、メイクのりの悪さが気になる方にも注目の内容となっています。

毎日使う化粧水と乳液だからこそ、品質と続けやすさのバランスを重視したいもの。2026年8月8日の発売に向けて、ぜひチェックしてみてください♪