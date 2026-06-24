アマチュアボクシング3冠で名門・帝拳ジムからプロ転向する古城佑馬（18）が24日、東京・後楽園ホールでB級（6回戦以下）プロテストを受験した。同門の日本スーパーバンタム級2位・福井勝也（29）との3ラウンドのスパーリングでは、1メートル79の長身を生かしたサウスポースタイルから、長いリーチの右ジャブで技術の高さをアピール。「中3ぶりの後楽園ホールでプロテストができたのは大きな経験。ディフェンスやスピードを意識しながら自分の距離でできた。いいスパーリングができました」と汗を拭った。筆記テストは100点満点をマークする“秀才ぶり”も披露。25日に合格発表される予定で「おそらく大丈夫だと思います」と笑みを広げた。

山口県下関市出身。福岡・豊国学園高3年時にはライトウエルター級で選抜を優勝し、総体、国スポはライト級を制し高校3冠を達成したアマホープ。卒業後は大学進学も選択肢にあったが「めちゃくちゃいい雰囲気で練習されていて、ここで練習したらもっと強くなれると思った。もうここしかないと思った」と同校卒業後に単身で上京し、帝拳ジムに入門した。

元WBA世界スーパーフライ級王者・鬼塚勝也（56）さんを輩出した豊国学園高出身。「練習を見に来てくださることもあったし“頑張れよ”と言うことで服やバッジを頂いた。ヘッドギアも持っています」とうれしそうに話す。

目標はその大先輩に続く世界王座奪取。フェザー級かスーパーフェザー級を主戦場とし、25日の合格発表で合格すれば今冬デビュー戦を行う予定だ。「一戦一戦勝ち続けていって日本タイトル、世界を目指せるように努力を続けていきたい」。地に足を着けながら、偉大な先輩の背中を追う。