歌手福山雅治（57）が24日、公式サイトを更新。27、28日に香川で開催するライブをめぐって、現在接近中の台風の影響を考慮中と明かした。

公式サイトを通じ「6／27(土)、6／28(日)に開催を予定しております『NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026龍、雷乃発声』香川公演につきまして、現在接近中の台風の影響を考慮し、開催の可否について慎重に協議を進めております」と発表。「昨日、6／28(日)公演の生配信実施もご案内させていただきましたが、本公演には香川県内をはじめ、全国各地から多くの方にご来場いただく予定となっております」とした。

台風による交通機関の麻痺を想定し「今後の台風の進路および気象状況、道路・公共交通機関への影響を引き続き注視してまいります。すべての皆様に安心・安全にご来場いただけることを第一に、最終的な判断をさせていただきます」とした。

以下、発表全文。

6／27(土)、6／28(日)に開催を予定しております『NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026龍、雷乃発声』香川公演につきまして、現在接近中の台風の影響を考慮し、開催の可否について慎重に協議を進めております。

昨日、6／28(日)公演の生配信実施もご案内させていただきましたが、本公演には香川県内をはじめ、全国各地から多くの方にご来場いただく予定となっております。

飛行機や鉄道、お車でのご移動など、さまざまな交通手段でお越しになる方がいらっしゃることを踏まえ、今後の台風の進路および気象状況、道路・公共交通機関への影響を引き続き注視してまいります。すべての皆様に安心・安全にご来場いただけることを第一に、最終的な判断をさせていただきます。

ツアーファイナルの地である香川公演を楽しみにお待ちいただいている皆様には、ご心配をおかけしておりますが、最新情報は随時オフィシャルサイト・各SNSにてお知らせいたします。ご確認くださいますようお願い申し上げます。

福山雅治スタッフ一同