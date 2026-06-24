「お互い給料も似たようなものなので」42歳男性が物価高を理由に飲み会を減らした“前向きな結果”
友達、同僚、親戚……あらゆる人間関係においてお金は切っても切り離せないもの。物価高で家計管理にシビアにならざるを得ない中、これを機に関係性を見直したという人もいるようです。
All About編集部は全国20〜70代の200人を対象に「物価高で見直した・手放した人間関係」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、大阪府に住む42歳男性のエピソードを紹介します。
・居住地：大阪府
・年齢：42歳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：製造業
・世帯年収：580万円
・貯蓄：300万円
男性が物価高によって見直した人間関係は「会社の同僚」だそう。その中でも、飲み会の頻度を調整したようです。
「お互い給料も似たようなものなので、『ちょっと節約しようか』と同僚に話し、飲み会を減らしました。みんなも同じ境遇なので、快く受け入れてくれた」
相手からの誘いを断るときはどのように伝えているのでしょうか。
「物価高や子どもの習い事にお金がかかるなど、結局はお金が問題であることは伝えています」
人間関係を見直した後、自身の生活や心境に変化があったようです。
「家族との時間が増えて、家で一緒に遊ぶ時間もできたので、いい意味で節約してよかったと思う」
「80代を迎えた両親が地方にいるので、月に一度は帰省するようにしてます。両親に孫を会わせるためです」
最後に、今後も物価高が予想される中、人間関係で大切にしていきたいことを聞きました。
「あまり『お金、お金』と言い過ぎてもいけないので、ある程度は同僚とも仕事を円滑に進めるために、コミュニケーションをとっていきたい」
＜調査概要＞
物価高で見直した・手放した人間関係に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜70代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールなどは、編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国20〜70代の200人を対象に「物価高で見直した・手放した人間関係」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、大阪府に住む42歳男性のエピソードを紹介します。
「ちょっと節約しようか」と同僚に伝え…【回答者プロフィール】
・居住地：大阪府
・年齢：42歳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：製造業
・世帯年収：580万円
・貯蓄：300万円
男性が物価高によって見直した人間関係は「会社の同僚」だそう。その中でも、飲み会の頻度を調整したようです。
「お互い給料も似たようなものなので、『ちょっと節約しようか』と同僚に話し、飲み会を減らしました。みんなも同じ境遇なので、快く受け入れてくれた」
相手からの誘いを断るときはどのように伝えているのでしょうか。
「物価高や子どもの習い事にお金がかかるなど、結局はお金が問題であることは伝えています」
人間関係を見直した後、自身の生活や心境に変化があったようです。
「家族との時間が増えて、家で一緒に遊ぶ時間もできたので、いい意味で節約してよかったと思う」
「月に一度は帰省するようにしてます」そんな中、男性には、この人だけには「いくらかかっても会いに行く」「絶対にお金を惜しまない」と決めている相手がいるといいます。それは「実家の両親」です。
「80代を迎えた両親が地方にいるので、月に一度は帰省するようにしてます。両親に孫を会わせるためです」
最後に、今後も物価高が予想される中、人間関係で大切にしていきたいことを聞きました。
「あまり『お金、お金』と言い過ぎてもいけないので、ある程度は同僚とも仕事を円滑に進めるために、コミュニケーションをとっていきたい」
＜調査概要＞
物価高で見直した・手放した人間関係に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜70代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールなどは、編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)