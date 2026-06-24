Snow Manの目黒蓮が6月23日、自身のInstagramを更新。カナダで撮影された雑誌『Precious 2026年7月号』（小学館）のオフショットを公開している。

（参考：【画像】目黒蓮、カナダの大自然での雑誌オフショット）

6月19日投稿のInstagramで「自然の中での撮影最高だったな」と、すっかり髪が伸びた目黒がニットにデニムというリラックスしたセットアップにブルガリの時計やジュエリーを身につけ、大木に座りポージングするメイキングショットを投稿し、雑誌撮影の様子を報告。23日投稿のInstagramではその続きとなる別衣装でのメイキングショットを公開。やわらかい白のセットアップの目黒が大木に寄り添ってポージングする6枚の写真を披露し、「バタバタしてしまって少し息をつく必要がある 深呼吸しよう ゆっくりゆっくり！遅くなってごめんね」と、カナダで忙しい生活を過ごす自分に向けて、そしてファンにメッセージを送った。

コメント欄には「美しすぎる」「ハーフアップありがとう」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）