Ｗ杯で「最も注目を集めている美女たち」。スタジアムを華やかに彩るファン。海外メディアの投稿に反響「とてもエレガント」「メキシコ万歳！」
ワールドカップで話題を提供するのは、選手やチームだけではない。
パラグアイメディア『LA NACION』は公式インスタグラムで、スタンドを華やかに彩る女性サポーター11人を紹介。「2026年ワールドカップの“ミューズ”たちがすでに決まっている」と伝える。
「クロアチアのイバナ・ノール、ガーナのジョーディーン・バックリー、パラグアイのナイエル・アギレラなどは、スタジアムの内外を問わず最も注目を集めている美女たちだ」
この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「いつもきれいだね」
「異議なし」
「とてもエレガントです」
「私たちの美しいナイエル」
「パラグアイの彼女...他の誰よりも際立っている。美しく、カリスマ性にあふれている」
「フランス人とパラグアイの女性、なんて美しいんだ」
「メキシコ万歳！」
「どの国にも美しい女性がいるものだ」
「イタリアが参加していないのが悲しいね」
多くのファン・サポーターが、４年に一度の祭典を大いに盛り上げている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「なんて美しいんだ」Ｗ杯を華やかに盛り上げる女性サポ「際立っている」
パラグアイメディア『LA NACION』は公式インスタグラムで、スタンドを華やかに彩る女性サポーター11人を紹介。「2026年ワールドカップの“ミューズ”たちがすでに決まっている」と伝える。
「クロアチアのイバナ・ノール、ガーナのジョーディーン・バックリー、パラグアイのナイエル・アギレラなどは、スタジアムの内外を問わず最も注目を集めている美女たちだ」
この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「異議なし」
「とてもエレガントです」
「私たちの美しいナイエル」
「パラグアイの彼女...他の誰よりも際立っている。美しく、カリスマ性にあふれている」
「フランス人とパラグアイの女性、なんて美しいんだ」
「メキシコ万歳！」
「どの国にも美しい女性がいるものだ」
「イタリアが参加していないのが悲しいね」
多くのファン・サポーターが、４年に一度の祭典を大いに盛り上げている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「なんて美しいんだ」Ｗ杯を華やかに盛り上げる女性サポ「際立っている」