気象予報士の穂川果音さんが6月22日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開し、ファンから注目を集めています。



【写真を見る】【 穂川果音 】 白T×ワイドパンツに黒カーディガンを効かせたキャップ姿を披露 「少し綺麗めな印象を残したカジュアルなファッション大好き」





投稿には「少し綺麗めな印象を残したカジュアルなファッション大好き」と書き出し。「キャップのカラーは、普段のファッションに馴染むくすみ系カラーに最近ハマり中です みんなは、どっちが好きーー？」というメッセージが添えられています。

公開された投稿では、穂川さんは白いTシャツとベージュのワイドパンツを基本コーデに、黒いカーディガンを肩掛けしたスタイルを披露しています。







まず目を引くのが、「Chicago」の文字が入ったブラウンのキャップを被ったスタイル。帽子を両手で押さえながら満面の笑顔を見せるお茶目なカットや、片手を髪に添えて遠くを見つめる大人っぽい表情を披露しています。レトロな木目の壁や「Cigarettes」の文字が配された赤茶色の自動販売機が並ぶ店内の雰囲気が、コーデのカジュアルな魅力をより引き立てています。







一方、雰囲気を変えたもう一つのスタイルでは、鮮やかな赤を背景に「AMERICAN NEEDLE INC.」の白いロゴが映える看板の前のソファに腰かけ、濃いグレー地に白のNYマークが入ったキャップを着用。左右に積み上げられたカラフルな帽子が背景を彩る中、スタイリッシュな全身の立ち姿だけでなく、髪に軽く手を添えてカメラをじっと見つめる印象的なアップショットも公開されています。







この投稿に、ファンからは「キャップ可愛いですね」「カジュアルコーデもイケてますね」「白T清潔感があって美しい」「綺麗めとカジュアルを両立させるにはどんなポイントがあるんだろう」「クラシックなデザインとカラーリングのキャップがいっぱいで、チョイスが楽しくなりそうですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】