俳優・天海祐希が２４日、都内で行われた７月１１日に制定されている「セブン−イレブンの日」の発表会に出席。自らの発言に思わず目を丸くするおちゃめな一幕があった。

天海はこの日、同社の阿久津知洋代表取締役社長と特別トークを実施。昨年９月から櫻井翔、相葉雅紀と同社のイメージキャラクターを務め、ＣＭにも出演しているが、そんなＣＭの印象について「セブン−イレブンさんとしてどうやってお客さまに寄り添っていきたいのかっていう思いを発信してくださってる」といい、「なんとかお客さまにこういう気持ちで向かっていますってことが伝わるといいなと思っていつも撮影に挑んでます」と語った。

特に印象に残っているエピソードを問われると「嵐のお二人が…」とぽつり。「あ、あれ言って良いのかな？、相葉さん、櫻井さん。いや今ちょっと一瞬、あれって思って」と嵐は先月末に解散したことを気にしてか、思わず自らの「嵐」呼びに目を丸くし、会場から思わず笑いが起こった。

続けて「お二人となかなかご一緒するチャンスがなくて、やっとご一緒できた時」の話として、「まだラストコンサートの前だったんですけど、そこに向ける思いであるとかファンの皆さんへの思いを、お一人お一人とお話ししたんですけど、同じようにおっしゃってた」とエピソードを告白。「『ああ、そういう思いを持って挑んでらっしゃるんだな』とすごくしみじみと感じてしまって」と語っていた。