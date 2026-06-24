お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（６４）が２３日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜・深夜２時２２分）にゲスト出演した。

若槻とは、全国を巡回している木梨の個展「『木梨憲武展−ＴＯＵＣＨ』ＳＥＲＥＮＤＩＰＩＴＹ−意味ある偶然」の音声ガイドを若槻が務めているなど、交流がある木梨。よく知る若槻を相手に本音トークを繰り広げた。

番組では、「パートナーに求めている関係性」がわかる心理テストを実施。「ドアの開閉が雑」「ＬＩＮＥのテンションに差がある」「記念日が多すぎる」「バスタオルを洗わない」の中から相手にされて嫌なことはどれかを答えることになった。

これに木梨も若槻もそろって「どれも大丈夫」と返答。木梨は「奥さんに怒られるのは、ものをテーブルに雑に投げると『投げないでって言ってるでしょ』って」と、１９９４年に結婚した妻の女優・安田成美から注意される行動を具体的に明かした。

若槻が「私はハサミを使ってもとに戻さないと怒られる。向こうの方がちゃんとしてる」と返すと、木梨も「向こうの方がちゃんとしてる」と同調。「違うのが当たり前と思って入らないと。言われたことにはできるだけ空返事。いや、空返事おかしいな、『わかりました』『そう思ってるんですけどね〜』『３回連続できなかったですね〜』『すみません』って」と、安田との“会話”を披露し夫婦関係を語った。

若槻が「お話聞いてると、（夫は）成美さんに近いっていうか、色々教えてくれるのは彼の方なので。そういう部分では（自分が）ノリさんと似てるのかなって」と話すと、「ここ（木梨と若槻）が万が一夫婦なら、大ぶつかりするよね」と木梨。これに若槻も「本当、すぐ終わります。すぐ破綻しますよね」と返し、２人で笑い合っていた。