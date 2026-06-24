俳優の中井貴一が２４日、都内で行われた大東建託グループの新ＣＭ発表会に登場した。

ブランドアンバサダーの中井は、２０１３年からＣＭに出演中。これまでの貢献が認められ、感謝状が贈られた。「久しぶりに賞状をもらいました」と笑顔だった。

そんな中、中井は大東建託の価値観に共鳴。「人間が考えられない先のことを、会社が考えて提案をくれるのは大事なこと」と話した。

そのためか「今実際に（大東建託で）オーダーしてるんですよ。進行中です」と告白。事務所の改築をオーダーしたそうで、「ＣＭやってる人で、（そのメーカーで）本当に建てる人ってあんまりいないけど、一緒にやってきて『ここがいい』と思った」と話した。

また、俳優業で大切にしていることも明かした。それは「過去を振り返らないこと」で、「自分の代表作はまだこれからだと思っている。『過去を遺産に飯を食わない』ことが、僕のポリシーです」と語った。

今も挑戦中だ。「僕たちの仕事は、年を取れば取るほど大変になる。肉体的にも衰えていくので、若い頃より３、４倍も頑張らないと、今の若い世代と一緒に芝居ができない」と説明。「努力をしないと難しい商売。なので今も頑張って挑戦中」と語った。