小野賢章『大人の葛藤を抱える〈19年後のハリー・ポッター〉に挑戦します』

俳優・声優 小野賢章さん おの けんしょう／1989年生まれ、福岡県出身。4歳から子役として活動。12歳から10年間、映画「ハリー・ポッター」シリーズ8作品で主人公ハリー・ポッター役の日本語吹き替えを担当。その後、数々の話題作で声優・俳優として活躍。映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」で主人公ハサウェイ・ノア役を演じ、2021年度 第16回声優アワード主演男優賞受賞。2026年8月〜10月、舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」にハリー・ポッター役で出演予定。

小野 賢章-アニモプロデュース X Instagram

ハリー・ポッターを演じる機会は最後かもしれない。

大人の葛藤を抱える〈19年後のハリー〉に挑戦します

今年12月に千秋楽を迎える舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」。ラストイヤーを飾るハリー役に、歴代この舞台に立ってきた俳優陣に加わりキャスティングされた小野賢章さん。10代のころから映画シリーズの吹き替えでハリーの声を演じ、ともに成長してきました。「ハリーは僕にとって、定期的に会う親戚みたいな存在。最後の作品から15年以上たつ今は『僕がハリー・ポッターです！』という感覚はないんですが、今でも『ずっと見てました』と言っていただける機会がすごく多くて。作品の大きさを実感しつづけています」。

今回演じるのは、最後の戦いから19年後の大人になったハリー。「イメージと全然違いました。なにかとイライラしているな（笑）と本読み段階から感じています」。3人の子の父親として、子どもとの関係に悩み、仕事の重圧もあり、葛藤するシーンが多く描かれます。「子どもがいる親の気持ちは、まだ僕にはわかりません。そこをどう表現できるのかが不安でしたが、この機会を逃したら自分がハリーを演じる機会はもう訪れないかもしれないと思い挑戦することに決めました」。



役への理解を深めるうちに、ハリーの中のまだ父親になりきれない面も描かれていることに気づいたという小野さん。「子育てでも、失敗し、試行錯誤して父親になっていくんだなと。だから〈父親〉ではなく〈ハリー・ポッター〉の顔でいいんじゃないかと考えるようになりました。自分が思う、自分の中から生まれる〈ハリー・ポッター〉の感情を表現していきたいと思っています」。

演者それぞれのアプローチによる、十人十色のハリー・ポッターを楽しみにしているリピーターも少なくないこの舞台。そうそうたるハリー役と肩を並べることに、プレッシャーがないわけはありません。「でも乗り越えざるをえない。僕は僕のやれることをやるだけです」。立ち稽古が始まれば、舞台は体力勝負。「最近はジムにも行けていなかったので、時間を見つけてトレーニングしたいですね。あとはストレスをためずに、食べたいものを食べる！ ほぼ外食で、好きなものは肉とラーメン。いかにも男子（笑）な食生活です」。

小野賢章さんイチオシ！

（ミドリの）ダンボールカッター

スーッと切れる音も気持ちいい！ 最近はメジャーリーグの野球カード集めにハマっているという小野さんのおすすめは、そのカード……ではなくカッター。「ネットで箱買いすることが多いのですが、届いた段ボールを開けるのにこれを使っています。じつは声優仲間の花江夏樹くんが『これおすすめですよ』ってプレゼントしてくれたもの。小さいのに切れ味がすごい！ 力を入れずにスーッと切れて、段ボールの解体までがラクになりました」。

これに注目！

舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」

〜2026年12月27日（日）

TBS赤坂ACTシアターにて上演中

作／ J.K.ローリング

脚本／ジャック・ソーン

演出／ジョン・ティファニー

主催／TBS、ホリプロ、ATG Entertainment

出演（ハリー・ポッター）／藤原竜也、石丸幹二、向井 理、藤木直人、大貫勇輔、吉沢 悠、稲垣吾郎、平岡祐太、上野聖太、小野賢章 イギリスの作家J.K.ローリングの世界的ベストセラー小説「ハリー・ポッター」シリーズ8作目の物語。「ハリー・ポッターと死の秘宝」でハリー・ポッターが魔法界を救ってから19年後、魔法省で働くハリーは3人の子の父親となり、反抗的な次男アルバスとの関係に悩んでいた。ホグワーツ魔法魔術学校に入学したアルバスは、そこでハリーの学生時代のライバル、ドラコ・マルフォイの息子スコーピウスと出会う……。魔法を使うシーンの舞台演出も見どころ。

小野賢章さんからの直筆メッセージ

小野賢章さんからの直筆メッセージ

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）

●2026年5月現在の情報です。