5月、福岡県田川市の住宅に強盗に入る準備をしたとして、三重県の30代の男ら3人が逮捕されました。

強盗予備の疑いで逮捕されたのは、三重県桑名市の自称ハマグリ漁師、佐藤洋輔容疑者（35）ら男2人と、愛知県弥富市に住む無職の17歳の少年です。



3人は5月22日、福岡県田川市のごみ集積場の裏にバールやハンマーを隠した上、近くに駐車した車内で待機し、強盗の準備をした疑いです。





「三重県ナンバーの車が長時間駐車している」と通報があり、駆けつけた警察が3人を発見。任意の調べで「窃盗ないし強盗するつもりだった」と供述したことなどから、3人を逮捕しました。調べに対し、3人は「金に困っていた」などと話し、容疑を認めています。警察によりますと、3人は指示役から秘匿性の高いSNSで指示を受け、車で三重から福岡に移動したあと、ホームセンターなどでバールなどを購入。狙いを付けた住宅から100メートルほど離れた場所で、6時間にわたり人の出入りがないか確認していたとみられています。事件をめぐっては、男2人を実行役に勧誘したとして、三重県に住むペルー国籍のアベンダノ・アラリコ・レアンドロ容疑者（27）も逮捕されています。一方で、17歳の少年は闇バイトに応募したとみられていて、警察はトクリュウとの関連も視野に、指示役についても調べています。