メインシナリオ・・・上値模索、161.95が最初の関門。22日に161.93まで上昇し、24年7月3日の高値161.95に迫った。徐々に下値を切り上げており、目先、上値を試そう。24年7月3日の高値161.95が最初の関門。同水準を上抜くと、節目の162.00の攻防になる。162円台に乗せると、ボリンジャーバンド(θ＝21）の＋3σがある162.55や節目の163.00を意識した展開になる。163.00も上抜くと、節目の164.00や165.00を目指そう。



サブシナリオ・・・一方、売りが先行すれば、161円前後が支持になる。160円台に下落すると、21日線がある160.39や節目の160.00を試そう。159円台に沈むようなら、11日の安値159.58や3日の安値159.37、さらには節目の159.00が視野に入る。



MINKABU PRESS

外部サイト