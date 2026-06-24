W杯初ゴール後、ピッチで静かに両手を合わせて天を見上げたイケメンFW。6月21日に行われたチュニジア戦の前半31分、右足を振りぬいた上田綺世(あやせ)（27）は、4年越しのリベンジを果たした。

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チュニジア戦で2ゴールを決めた上田綺世選手 ©JMPA

W杯で日本人選手として史上初の1試合2ゴール

上田はワントップのFWとして先発出場。後半38分にもクロスに合わせた上田のヘディングシュートが再びゴールに吸い込まれた。2ゴール1アシストの大活躍だ。

「日本人選手としてW杯で1試合2ゴールは史上初めてでした。ゴール後の祈りのポーズは、精神的に落ち着くためのルーティンだそうです」（スポーツ紙記者）

試合後、4年前の前回大会でノーゴールに終わったことを念頭に「悔しい思いをしたので、それをようやく晴らせた気がします」と語った上田。

182センチの長身で、きりっとしたルックスも話題だ。大会前には女性誌『anan』の表紙グラビアでタイトなスーツ姿を披露している。

「細く見えて、意外と太ももは筋肉でパンパンなのが分かります」（関係者）

サッカーを始めたのは小学校1年生の時。社会人チームのFWだった父の背中を追いかけ、地元茨城の少年チームに入った。

中学に入ると鹿島アントラーズ下部に所属したが、挫折もあった。クラブの高校生年代に当たる「ユース」に昇格できなかったのだ。当時はまだ上田の身体が小さかったことが理由の1つだったという。中学3年生の時にクラスの担任だった圷(あくつ)要人(としひと)氏が語る。

「クラブの練習がない時には中学校のサッカー部の練習にも参加して、ボール拾いも積極的にしていました。ユースに昇格できないことを知った彼は淡々と『また頑張ります』と気丈に話してくれましたが、それは落ち込んでいました」

2年生の夏の交流試合で「すごいのがいる」

高校は強豪・鹿島学園に進学。サッカー部の1学年先輩で現・福山シティFC監督の小谷野拓夢氏が語る。

「上田は高校入学当初、スタメンのAチームではなく、DかEチームあたりからのスタートでした。ところが、2年生の夏の交流試合で点を取りまくって『すごいのがいる』と評判になった。2年生からAチームに昇格し、3年生で不動のエースになったのです」

クールな努力家といった印象を受けるが、周囲は意外にも「天然なのかなと思う時もあった」と語る。法政大学時代のチームメートが記憶していた、上田の“意外な一面”とは――。

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この続きでは、チームメイトが語る「丸刈り時代」秘話、オランダでの評価などを詳しく報じている。記事の全文は6月24日12時配信の「週刊文春 電子版」および6月25日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる。また、「週刊文春」では、W杯日本代表マル秘レポートと題して、上田以外にも伊東純也、前田大然、鈴木彩艶など選手の秘話を掲載している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年7月2日号）