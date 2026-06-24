キャンペーン：片道3,820円からのジェットスター「スーパースターセール」 国内13路線・アジア2路線が対象
ジェットスターは、国内線13路線およびアジア2路線を対象とした「スーパースターセール」を6月25日（木）12時00分から開始する。
国内線は片道3,820円から、アジア路線は片道9,380円からのセール価格になる。航空券と宿泊などがセットになった「ダイナミックパッケージにもセール価格が適用される。
販売期間
6月25日（木）12時00分～6月30日（火）16時59分
※完売次第終了、延長の可能性あり
搭乗期間
7月3日（金）～12月17日（木）
※除外期間あり
対象路線・価格（片道）
東京（成田）発着
大阪（関西）3,820円、札幌（新千歳）4,290円、高松4,390円、松山4,390円、福岡4,490円、旭川5,190円、鹿児島5,360円、熊本5,390円、大分5,490円、長崎5,590円
大阪（関西）発着
東京（成田）3,820円、札幌（新千歳）5,390円
名古屋（中部）発着
福岡5,090円
そのほか
福岡～札幌（新千歳）5,890円
アジア路線（日本発往路便のみ対象）
東京（成田）～台北（桃園）9,380円、東京（成田）～高雄9,990円