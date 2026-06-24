ピコ太郎×LiSAがコラボ！LiSAの故郷・岐阜を歌ったご当地ソング「Gifu Me Baby feat. LiSA」を配信リリース

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ピコ太郎が、「PPAP」10周年に向けて展開している連続リリース企画『Tottemo Release 80.8』の第11弾作品となる『Tottemo Release 80.8（11）』を配信リリース。

LiSAとのコラボレーション楽曲も収録されている。

■「キーが高い……！笑」（LiSA）

『Tottemo Release 80.8（11）』には、日本全国47都道府県、それぞれをピコ太郎独自の視点とユーモア、そして多彩な音楽ジャンルで表現していく長編企画「都道府県ソング」シリーズを収録。

本作の目玉となるのが、ソロデビュー15周年を迎えたシンガー・アーティストのLiSAとのコラボレーション楽曲「Gifu Me Baby feat. LiSA」だ。

「Gifu Me Baby feat. LiSA」は、ロックやダンスミュージックの要素を融合させ、LiSAが歌う高揚感あふれる“岐阜県ソング”。

印象的なフレーズ「Gifu Me Baby」を軸に、岐阜県を代表する文化や名産品を次々と英語の歌詞に織り込みながら、岐阜の伝統文化と現代的なサウンドが融合。ピコ太郎ならではのユニークな世界観が楽曲全体に広がり、日本だけでなく世界に向けた岐阜の観光アンセムに仕上がっている。

ソロデビュー15周年を迎え、アジアツアー『LiVE is Smile Always～15～』を開催中のLiSA。岐阜県出身であるLiSAが、自身の故郷をテーマにした楽曲を歌唱することで、楽曲にリアリティと説得力が生まれ、ご当地ソングのあらたな一曲が誕生した。

さらに6月24日は、LiSAの誕生日。「Gifu Me Baby」は、LiSAの故郷への想いが込められた、誕生日という特別な日を彩るコラボレーション楽曲となっている。

ピコ太郎と岐阜県庁、岐阜県民とのコラボで撮影された「Gifu Me Baby feat. LiSA」のMVも、6月24日20時にピコ太郎公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。

『Tottemo Release 80.8（11）』は、「Gifu Me Baby feat. LiSA」をオープニングに、富山県、三重県、静岡県、愛知県、山梨県、長野県、新潟県、石川県、福井県をテーマにした楽曲も収録。各県の特色を大胆なサウンドアプローチで表現している。

■古坂大魔王 コメント

やっと！

やっと、LiSAっちとコラボできた！

しかも岐阜！

ABEMA『古坂大魔王＆LiSAのカツアゲ!』MCに引っ張り出してから10年…最高の音楽に仕上げました！

LiSAの声でハードスタイルキックが爆発する！岐阜ミーベイベー！

含む、中部地方都道府県ソング特集な今月！

マジよろしく！

■ピコ太郎 コメント

私も愛するLiSA様との曲…かなり気に入ってまして…嬉しすぎて右足の靴のサイズが2cm増えましたピコ！

さらに、中部地方は…怒られそうな暗い短い曲もありますが…全てお気に入りピコ！聴けピコ！

■LiSA コメント

ピコ太郎さんの新曲『Gifu Me Baby feat. LiSA』で、岐阜県出身の私、LiSAがコラボレーションさせていただきました！

隅々まで岐阜を感じられる、ぶち上げソング。

私の「Gifu… Gifu Me Baby」のフェイクから始まるんですが、キーが高い……！笑

これまでたくさん私の声を分析してきてくださった古坂大魔王さんプロデュースだからこそ、叶ったピコ太郎さんとのコラボレーション。

レコーディングも、直々に古坂さんにご指導いただきながら、本当に楽しく歌わせていただきました。

ピコ太郎さんのハイテンションラップも最高です！

『Gifu Me Baby』は、岐阜で私LiSAが生まれた6月24日に配信スタート！

ぜひ聴いてください！

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Tottemo Release 80.8 (11)』

■関連リンク

ピコ太郎 OFFICIAL SITE

https://avexnet.jp/contents/PKTRO-XXXX-XXXX

LiSA OFFICIAL SITE

https://www.lxixsxa.com/