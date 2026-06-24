6月30日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 『髪のお悩み』
「髪のお悩み」
◆テーマ【髪のお悩み】
梅雨時期に気になるうねりや広がり、白髪やカラーのダメージ、産後の抜け毛など…
年代を問わず、女性の髪のお悩みはさまざま。
今回は「髪のお悩み」についてDEEPに語らいます。
▼毛量が多すぎてヘアゴムが弾け飛ぶ！？宇野実彩子（AAA）が長年抱えてきた悩みとは？
▼内田恭子の20代から続く白髪との付き合い方
▼白髪、パサつき、うねり、抜け毛…様々な悩みを抱える椿鬼奴が実践した頭皮ケアで…
▼毛髪診断士が伝授！今日から実践できるヘアケアと髪トラブル対策
▼超特急・ユーキが赤色に染めたら年末！？ヘアカラーを繰り返すがゆえのお悩み
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い、
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子
ゲスト
ユーキ（超特急）／
内田恭子・宇野実彩子(AAA)・齊藤あき（毛髪診断士）・椿鬼奴 ※５０音順