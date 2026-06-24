テレ東では、８月23日（日）に江東区・有明にある東京ガーデンシアターにてイベント「川島明の辞書で呑むTHEライブ４～たぎれ有明！たっぷり７０００人で呑みましょう～」を開催する。夏の開催は今年で３年連続３回目。もはや夏の風物詩になりつつあるテレ東プレゼンツの”日本語の夏フェス“！ 昨年は東京体育館に5000人を動員したが、今年はさらに規模を拡大して7000人！達成すれば、おそらく【辞書をツマミにした世界最大規模の乾杯】になるはずのこのイベント。この夏最高にアカデミックな乾杯を一緒にしましょう！

今回のイベントのツマミは「た」から始まる言葉。参加が決定している辞書呑人（じしょのみんちゅ）はMCの川島明（麒麟）、常連メンバーの村上（マヂカルラブリー）、サーヤ（ラランド）、ニシダ（ラランド）、テレビプロデューサー・佐久間宣行、第70回岸田國士戯曲賞の受賞が記憶に新しい蓮見翔（ダウ90000）、俳優・ラジオパーソナリティなど多方面で活躍する元日向坂46の松田好花、謎解き・脱出ゲームクリエイターの松丸亮吾という個性豊かな面々。そのほかの追加メンバーは続報で発表予定だ。

また、「辞書で呑むTHEライブ４」公演の前にはPREライブ「いとめろ有明！一か八かサバイバル呑み会」も開催！「い」をテーマに辞書呑みを繰り広げ、お客さんの投票の結果トップになった１名が本ライブ出演の権利をいとめる！ 参加が決定している辞書呑人は高野正成（きしたかの）、吉住、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）、Den（リンダカラー∞）。彼らの熱い辞書バトルを執り仕切るPREライブのMCを務めるのは辞書とお酒とギターが大好き、番組でもイベントでもお馴染みのあの人・・・！ 後日の正式発表を待ってほしい。

出演者はもちろん、お客さんもお酒を呑みながら楽しめる前代未聞のイベント！毎回出演者たちに「まだ終わりたくない！」「もう少し呑ませて！」と駄々をこねられる、多幸感あふれる「辞書で呑むTHEライブとPREライブ」。一度行ったら病みつき間違いナシ！

是非、チケットをゲットして現地参戦して欲しい。

出演者コメント

■麒麟・川島明

辞書フェス、今年もやらせてもらいます！いろんな夏があると思いますけど「辞書で呑む夏」というのは人生で一度だけかもしれませんし、7000人で乾杯するという行為自体が皆さんの人生にとって非常に意味のあるものだと思っております。心の中で「どうしようかな？」と迷っているアナタ！絶対来た方がいいです。屋内なので安心して呑みましょう。お待ちしています！

■村上（マヂカルラブリー）

PREライブも非常に面白く、こちらの方がざっくばらんに見られると思います！面白い、いいメンバーですね。前回までのMCは僕がやっていましたが、今回はあの方！素晴らしいですねぇ～。結構呑んじゃう方なんで、気をつけないと場が荒らされます（笑）。人よりもワンランク上の休日を過ごしたい人は是非とも「辞書で呑むTHEライブ４とPREライブ」昼夜通し券でお越しください！大人として、非常にいい時間の過ごし方ができると思います。

■サーヤ（ラランド）

蓮見くんがいるのが楽しみです！彼が書いた本でコントしたことがあるんですけど、やっぱり着眼点が独特だから、言葉遣いも面白いんですよね。８月23日に行く居酒屋に迷っている方、お友達を誘ってぜひ有明まで来てください！酒を呑みながら人がしゃべっている様子が見られますので。有意義な夜になると思います！

■ニシダ（ラランド）

今回はかなり知的なメンバーが揃っている感じがしますね。私としては立場が危うくなるので追い返したい感じがしますが（笑）楽しみです。イベントというよりは「7000人での呑み会」というイメージです！みんなで辞書を見ながら、ドリンクも自由に飲める。お酒が好きな方、そしてみんなで楽しむのが好きな方、是非いらしてください！

８月のイベントに先立ち、テレ東では７月６日（月）深夜24時30分から４週連続で「川島明の辞書で呑む」を放送する。2024年のお正月に【あ】から始まった辞書呑みだが、ゆっくりゆっくり進み今夏ようやく【さ行】をコンプリートする。MC川島明（麒麟）、村上（マヂカルラブリー）、サーヤ（ラランド）、ニシダ（ラランド）のいつものメンバーに加え４人が初参加！クリープハイプのメンバーで自著の書籍も多数出版している尾崎世界観、番組ファンを公言しイベントにもプライベートで参加したファーストサマーウイカ、昨年のM-1グランプリ2025で準優勝し大ブレイク、実は大学時代は文学部だった渡辺銀次（ドンデコルテ）、そして演劇ユニット「艶∞ポリス」主宰として脚本・演出・出演すべてを担い、松本まりかの怪演で大きな話題となったドラマ「夫の家庭を壊すまで」などで知られる売れっ子脚本家・岸本鮎佳が出演する。テーマが【せ】だけに尾崎世界観は「世界観」という言葉を選んだのですが、ミュージシャン界隈や芸人界隈における「世界と世界観の違い」の話はとても興味深いものになったので必見だ！

出演者コメント

■ファーストサマーウイカ

めちゃくちゃ面白かったです！辞書開いて「そんなに話の広げようある？」っていう言葉でも、このメンバーで呑みながらだとこんなに深く広がるんだという意外性を肌で感じました。それがこの番組の醍醐味だと思うので、それをカッチカチになるまで味わえた１日でした。番組ファンとして単純に嬉しかったです！

■尾崎世界観（クリープハイプ）

なんだか不思議な時間でした。しっかり言葉について話しながら呑んだので、いつもより酔いが回った気がします。皆さんの話を聞いているだけで面白くて、お客さんみたいな気持ちにもなりました。すごく楽しかったです！

■岸本鮎佳

すごいスッキリしました！辞書で出会った言葉を通じて、日頃思っていても口に出して言えなかったしょうもない話をさせていただいて、ストレスが解消されました。「性格俳優」という言葉はいい言葉なんだという事を知ったので、これからどんどん使っていきたいなと思いました。

■渡辺銀次（ドンデコルテ）

普段から呑みながらうんちくとか御託を並べるタイプなんですが、芸人仲間に露骨に嫌な顔されるんですよね。今日はそれが好きなメンツが集まってましたから、最高でした！さっきスタッフの方に「またお願いします」って言われたんですけど、私はそういうのは絶対に覚えてますからね！冗談通じませんよ！社交辞令ではないと理解いたします。