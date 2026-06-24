【バレーボール男子】主将・石川祐希らネーションズリーグ予選ラウンド第2週の出場選手14人を発表 24日はセルビアと激突
日本バレーボール協会は24日、「バレーボールネーションズリーグ2026」の予選ラウンド第2週に臨むバレーボール男子日本代表チームの出場選手14人を発表しました。キャプテンの石川祐希選手、郄橋藍選手、西田有志選手らが順当に名を連ねました。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。日本は第1週を4連勝の好スタート。24日から第2週のフランスプールを戦います。
日本(世界ランク5位)は、第2週のフランスプールでセルビア(同9位)、イラン(同17位)、アメリカ(同4位)、フランス(同7位)と対戦します。
▽第2週日程 ※現地時間
6月24日 vsセルビア
6月26日 vsイラン
6月27日 vsアメリカ
6月28日 vsフランス
【セッター】
深津英臣、永露元稀
【アウトサイドヒッター】
大塚達宣、石川祐希(主将)、富田将馬、郄橋藍
【オポジット】
西田有志、宮浦健人
【ミドルブロッカー】
小野寺太志、山内晶大、西本圭吾、エバデダン ラリー
【リベロ】
小川智大、山本智大
【リザーブ】
郄橋健太郎、甲斐優斗