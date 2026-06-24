日本バレーボール協会は24日、「バレーボールネーションズリーグ2026」の予選ラウンド第2週に臨むバレーボール男子日本代表チームの出場選手14人を発表しました。キャプテンの石川祐希選手、郄橋藍選手、西田有志選手らが順当に名を連ねました。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。日本は第1週を4連勝の好スタート。24日から第2週のフランスプールを戦います。

日本(世界ランク5位)は、第2週のフランスプールでセルビア(同9位)、イラン(同17位)、アメリカ(同4位)、フランス(同7位)と対戦します。

▽第2週日程 ※現地時間

6月24日 vsセルビア

6月26日 vsイラン

6月27日 vsアメリカ

6月28日 vsフランス

▽登録されたバレーボール男子日本代表の出場選手【セッター】深津英臣、永露元稀【アウトサイドヒッター】大塚達宣、石川祐希(主将)、富田将馬、郄橋藍【オポジット】西田有志、宮浦健人【ミドルブロッカー】小野寺太志、山内晶大、西本圭吾、エバデダン ラリー【リベロ】小川智大、山本智大【リザーブ】郄橋健太郎、甲斐優斗