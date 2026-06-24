昨年ソフトバンクからドラフト1位指名を受け、米スタンフォード大学でMLB入りを目指す佐々木麟太郎選手が日本時間24日、MLBドラフトコンバインに参加。打撃テストでは豪快なスイングを披露し、MLB各球団スカウトにアピールをしました。

今季のドラフトコンバインは、ダイヤモンドバックスの本拠地チェイス・フィールドにて開催され、日本時間24日から27日までの4日間の日程で行われます。ドラフト候補の334選手が参加予定で、佐々木選手もそのうちの一人となりました。

佐々木選手はこの日、ドラフトコンバインに参加した様子を映した動画を自身のインスタグラムで公開。打撃テストでは豪快なスイングを披露し、スタンドインを連発させる様子が映っています。

球場にいた元メジャーリーガーで投手として91勝するなど活躍したジェレミー・ガスリーさんも太鼓判。佐々木選手の打撃を目の当たりにし「絶大なパワーを発揮！」と称賛しました。

さらにガスリーさんは「将来の日本の高校生選手たちが米国の大学ルートを通してビッグリーグの夢を追い求める道を突きつめている」とつづり、今後のキャリアの道筋について「(1) MLBドラフトで選ばれたらプロになる。(2) NPBのソフトバンクでプレイする。(3)スタンフォードに戻る。今日の午後のアリゾナで、(1)について大幅に進歩したかもしれない」と期待を込めています。