バレーボール女子SVリーグの姫路は24日、日本代表の秋本美空（19）が来季イタリア・セリエAのブスト・アルシーツィオに期限付き移籍すると発表した。この日、都内で会見予定だったが、体調不良のため会見が中止になっていた。

ブスト・アルシーツィオは世界最高峰と呼び声高いイタリアでリーグ制覇の経験もあり、若手育成に定評がある名門。日本代表セッターの関菜々巳（27）が所属しており、来季から同代表の和田由紀子（24）の加入。同クラブでは3人目の日本人選手となる。

秋本は「世界トップレベルのリーグでプレーできることがとても楽しみです。新しい環境になるので、いろんなことにどんどんトライしていきたい。同じチームに関選手や和田選手といった日本人選手も在籍しているので、お互いに高め合いながら頑張りたい」とコメントした。

元代表で12年ロンドン五輪銅メダルの大友愛さんを母に持つ秋本は共栄学園高時代に春高バレーを制覇。卒業後の25年に姫路に入団し、ドイツ・ブンデスリーガ1部のドレスナーSCに期限付き移籍して経験を積んだ。現在ネーションズリーグを戦う日本代表にも名を連ねている。