【中継】あすにかけ大雨に警戒の高知　24時間降水量は全域で250mm予想　「ダブル台風」週末に関東“連続直撃”か

停滞する梅雨前線の影響で、鹿児島県では24日朝、線状降水帯が発生しました。

週末には2つの台風が本州に直撃する恐れがあり、警戒が必要です。

25日にかけて激しい雨が予想される高知市から、高知さんさんテレビ・鍛治屋明香記者が中継でお伝えします。

レインコートを着てフードをかぶり1時間ほど取材していますが、1時間前に比べて頭に当たる雨の重さがどんどん重くなってきています。

ただ、風がほとんどないので、横殴りの雨というわけではなく、真っすぐ地面に打ち付ける雨となっています。

午前中、外に出た時には車が走っても水しぶきは上がっていませんでしたが、今は白い水しぶきが上がっているのが確認できます。

高知県内では、25日の昼前にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。

24日に予想される1時間降水量は、東部で60mm、中部と西部で50mm、25日の午前6時までに予想される24時間降水量は全域で250mmとなっています。

そしてJR四国の方によりますと今後、大雨によって列車に影響が出る可能性があるということです。

駅構内に部活動のバッグを持った複数の高校の生徒がいたので、皆さんに話を聞いたところ、「きょう授業は午前で終わり、部活動もなくなり下校になった」と皆さん口をそろえて話していました。

今後、雨雲が予想よりも発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。

低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意が必要です。

また、現在発生している台風7号が27日（土）に高知県に近づく予想となっていて、こちらにも十分注意が必要です。