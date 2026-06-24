バレーボール女子日本代表の秋本美空（１９）が、世界最高峰リーグへの挑戦を決断した。

所属先のＳＶリーグ・姫路は２４日、秋本がイタリア１部アルシーツィオに期限付き移籍すると発表した。昨季はドイツ１部のドレスナーＳＣでプレーし、海外の高さのある守備と数多く対峙。「プレーは最初は良くなかったが、だんだん良くなってすごくくいいシーズンだった」と手応えを口にする。

アルシーツィオには関菜々巳が在籍。来季からは和田由紀子もプレーする。秋本は姫路を通じ「世界トップレベルのリーグでプレーできることがとても楽しみです。新しい環境になるので、いろんなことにどんどんトライしていきたいと思っています。同じチームには、関選手や和田選手といった日本人選手も在籍しています。お互いに高め合いながら頑張りたいと思うので、これからも見守ってもらえるとうれしいです」と意気込みを示した。

またアルシーツィオは公式ホームページで「身長１８５センチの秋本選手は、国際舞台で最も有望な若手選手の１人として注目されている。若くして日本代表としてネーションズリーグや世界選手権に出場するなど、既に豊富な経験を積んでいる。現在開催中のネーションズリーグでも注目すべき選手の１人として名前が挙がっている」と紹介。その上で「秋本の加入は将来を見据えた大きな成果であると同時に、アルシーツィオにとって即戦力となるだ。国際色豊かで若く野心的な新シーズンのチーム編成を着々と進めているチームにとって、まさに快挙と言えるだろう」と期待を寄せた。

２０１２年ロンドン五輪銅メダルメンバーの大友愛さんを母に持つ秋本。今季の代表シーズンに向けては「今回は２回目で、変わっていかなければ勝てない。大体の（代表での）流れはもう分かるので、ついていくというよりは、一緒にやっていけると思う」と決意を述べていた。