米メディアがパワーランキング発表

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は、23日（日本時間24日）開催分をもって全グループが第2節を消化した。米メディアは出場48か国のパワーランキングを改めて発表。日本よりも1ランク下とした韓国を厳しく評価している。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は「12日目終了時点でワールドカップ全48チームを再ランキング。11ランクアップでトップ10入りしたのはどの国？」との見出しで記事を掲載。大会開幕後の成績を踏まえたランキングと寸評を伝えた。

グループAの韓国は、チェコとの初戦で2-1と逆転勝ち。しかし、第2戦でメキシコに0-1で敗れて、A組2位（1勝1敗、勝ち点3）。24日（同25日）に行われる南アフリカとのグループ最終戦で引き分け以上なら、32強に進める状況だ。

「ジ・アスレチック」は韓国を17位とし、日本の16位よりも下に格付け。守りのミスから失点を招いたメキシコ戦の出来を厳しく評価し「メキシコ戦でのパフォーマンスと結果は極めて残念なものだった」「決勝トーナメント進出が危うい状況になった」と辛口だった。

さらに、エースFWソン・フンミンが今大会、期待外れに終わっている点にも言及。「グアダラハラでの試合ではほとんどチャンスを作れず、主将のソン・フンミンも試合開始から1時間も経たないうちに交代を余儀なくされた」として厳しい目を向けた。

ただ、32強入りのハードルは高くなく「チームには間違いなく実力があり、南アフリカには勝てるはずだが、今こそ主力選手たちが力を発揮すべき時だ」と奮起を期待した。



（THE ANSWER編集部）