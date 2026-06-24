＝LOVE野口衣織「期間限定のラベンダーグレージュです」新ヘアカラーが話題「ビジュ爆発してる」「期間限定と言わずまた見たい」
【モデルプレス＝2026/06/24】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織が、6月22日に自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジした髪型を公開し、話題となっている。
【写真】26歳イコラブメンバー「透明感レベチ」オフショル姿で“期間限定ヘア”披露
野口は「期間限定のラベンダーグレージュです」とつづり、写真を投稿。屋外で撮影された写真では、髪の毛を両手で持ち、ヘアスタイルをアピールするポーズや、顎にピースサインを合わせウインクをする姿を披露した。また、白のオフショルダーにデニムを合わせ、美しいデコルテが際立っている。
この投稿には「期間限定と言わずまた見たい！」「過去一の可愛さ」「若干紫入ってるの最高」「透明感レベチ」「ビジュ爆発してる」「可愛いを更新し続けてくれてありがとう」「もはや尊い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳イコラブメンバー「透明感レベチ」オフショル姿で“期間限定ヘア”披露
◆野口衣織、期間限定のヘアカラー公開
野口は「期間限定のラベンダーグレージュです」とつづり、写真を投稿。屋外で撮影された写真では、髪の毛を両手で持ち、ヘアスタイルをアピールするポーズや、顎にピースサインを合わせウインクをする姿を披露した。また、白のオフショルダーにデニムを合わせ、美しいデコルテが際立っている。
◆野口衣織の投稿に反響
この投稿には「期間限定と言わずまた見たい！」「過去一の可愛さ」「若干紫入ってるの最高」「透明感レベチ」「ビジュ爆発してる」「可愛いを更新し続けてくれてありがとう」「もはや尊い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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