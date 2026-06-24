ハウステンボスのハロウィン2026、絶叫ホラーに仮装ミッフィーの新パレード…かつてないスケールに進化
【女子旅プレス＝2026/06/24】長崎県佐世保市のテーマパークリゾート・ハウステンボスでは、かつてないスケールで進化したハロウィンイベントを、9月18日（金）〜11月3日（火・祝）まで開催する。夜の本格ホラー演出に、ミッフィーたちが初めて仮装で登場する新パレード、生歌と生演奏でスケールアップした絶景ナイトショー、九州の秋の味覚を堪能できるグルメフェスなど、昼夜問わず非日常の没入体験を提供する。
【写真】ハウステンボス今年のハロウィンコンテンツ
毎年好評の「ホーンテッド・ハロウィン」では、本物の宮殿「パレス ハウステンボス」を舞台に、巨大で不気味な新キャラクター「デス・キング」が登場する。海賊やミイラなどの闇の使者たちが予測不能なタイミングで迫り来る恐怖体験の後は、一転して彼らと一緒に踊る中毒性抜群のダンスナイトショーがスタート。今年は新曲と新ダンスに一新されている。また、密室のクルーズ船「マリエラ」を舞台にした最恐ホラー体験も期間限定で開催予定だ。
魔女や海賊などに扮したミッフィー、メラニー、ボリス、グランティが初めてパレードに登場する「ミッフィー＆フレンズ ハロウィンパーティーパレード」も開催。ゲストも一緒にダンスを楽しめ、写真撮影や限定デザインのお菓子がもらえる嬉しい企画だ。さらに、シーツをかぶった「おばけミッフィー」とメラニーに会える特別なグリーティングや、ミッフィーのお菓子を集めるスペシャルラリー、ハロウィン限定の可愛らしいグルメやグッズも展開される。
満足度96％を誇る光と水と音楽のショーが、バイオリンなどの生演奏に加え、美しい生歌も交えた新たな演出へと生まれ変わる。また、9月19日（土）〜22日（火・祝）、10月10日（土）、11日（日）、31日（土）の特定日には、花火の打ち上げボリュームを大幅に増やした「シャワー・オブ・ライツ：スペシャルエディション」を開催。視界いっぱいに広がる光と音の饗宴は必見だ。
九州各地から選りすぐった食材を楽しめる「テイストオブ九州」。この秋は、長崎和牛や福岡産山女、大分産椎茸など、九州各地から厳選された旬の食材を使った絶品グルメが運河沿いに集結。毎年好評の、世界各国のワイン約50種類を楽しめる「ワイン祭」も同時開催される。このほか、ハウステンボスオフィシャル5ホテルの最上位ホテル「ホテルヨーロッパ」では、九州の秋の味覚と生演奏を聴きながらの「秋のアフタヌーンティー」や、ディナー後の優雅なクルージング体験など、上質な大人の美食体験が用意されている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
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◆史上最恐ホラーと熱狂ダンス「ホーンテッド・ハロウィン」
毎年好評の「ホーンテッド・ハロウィン」では、本物の宮殿「パレス ハウステンボス」を舞台に、巨大で不気味な新キャラクター「デス・キング」が登場する。海賊やミイラなどの闇の使者たちが予測不能なタイミングで迫り来る恐怖体験の後は、一転して彼らと一緒に踊る中毒性抜群のダンスナイトショーがスタート。今年は新曲と新ダンスに一新されている。また、密室のクルーズ船「マリエラ」を舞台にした最恐ホラー体験も期間限定で開催予定だ。
◆初の仮装姿に心ときめく「ミッフィー・ハロウィン」
魔女や海賊などに扮したミッフィー、メラニー、ボリス、グランティが初めてパレードに登場する「ミッフィー＆フレンズ ハロウィンパーティーパレード」も開催。ゲストも一緒にダンスを楽しめ、写真撮影や限定デザインのお菓子がもらえる嬉しい企画だ。さらに、シーツをかぶった「おばけミッフィー」とメラニーに会える特別なグリーティングや、ミッフィーのお菓子を集めるスペシャルラリー、ハロウィン限定の可愛らしいグルメやグッズも展開される。
◆感動の絶景ナイトショー「シャワー・オブ・ライツ」
満足度96％を誇る光と水と音楽のショーが、バイオリンなどの生演奏に加え、美しい生歌も交えた新たな演出へと生まれ変わる。また、9月19日（土）〜22日（火・祝）、10月10日（土）、11日（日）、31日（土）の特定日には、花火の打ち上げボリュームを大幅に増やした「シャワー・オブ・ライツ：スペシャルエディション」を開催。視界いっぱいに広がる光と音の饗宴は必見だ。
◆秋の味覚を満喫「テイストオブ九州〜秋〜」
九州各地から選りすぐった食材を楽しめる「テイストオブ九州」。この秋は、長崎和牛や福岡産山女、大分産椎茸など、九州各地から厳選された旬の食材を使った絶品グルメが運河沿いに集結。毎年好評の、世界各国のワイン約50種類を楽しめる「ワイン祭」も同時開催される。このほか、ハウステンボスオフィシャル5ホテルの最上位ホテル「ホテルヨーロッパ」では、九州の秋の味覚と生演奏を聴きながらの「秋のアフタヌーンティー」や、ディナー後の優雅なクルージング体験など、上質な大人の美食体験が用意されている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ハウステンボス
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
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