「日プ新世界」トレーナーで話題・安達祐人、一緒に映画鑑賞した父との2ショット公開「格好良いですね」「レア」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】アーティストでサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）にトレーナーとして出演している安達祐人が、6月23日に自身のX（旧Twitter）を更新。父親との2ショットを披露し、話題となっている。
【写真】「日プ新世界」トレーナー「格好良いですね」レアな父との2ショット
安達は「地元の長野の映画館で父と『マイケル』見てきました。もうずっとポーでした。最高でした」とつづり、写真を投稿。映画『Michael／マイケル』のポスターの前で、黒いニット帽に白いTシャツを着た安達と、黒いTシャツを着た父親の2ショットを自撮りした写真を披露している。
この投稿には「格好良いですね」「親子で映画とか素敵すぎますね」「素敵な親子関係に癒される」「プライベート感満載で嬉しい」「安達くんのニット帽姿も素敵」「レア」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「日プ新世界」トレーナー「格好良いですね」レアな父との2ショット
◆安達祐人、父との2ショット披露
安達は「地元の長野の映画館で父と『マイケル』見てきました。もうずっとポーでした。最高でした」とつづり、写真を投稿。映画『Michael／マイケル』のポスターの前で、黒いニット帽に白いTシャツを着た安達と、黒いTシャツを着た父親の2ショットを自撮りした写真を披露している。
◆安達祐人の投稿に反響
この投稿には「格好良いですね」「親子で映画とか素敵すぎますね」「素敵な親子関係に癒される」「プライベート感満載で嬉しい」「安達くんのニット帽姿も素敵」「レア」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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