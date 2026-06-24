安達祐人（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/24】アーティストでサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）にトレーナーとして出演している安達祐人が、6月23日に自身のX（旧Twitter）を更新。父親との2ショットを披露し、話題となっている。

【写真】「日プ新世界」トレーナー「格好良いですね」レアな父との2ショット

◆安達祐人、父との2ショット披露


安達は「地元の長野の映画館で父と『マイケル』見てきました。もうずっとポーでした。最高でした」とつづり、写真を投稿。映画『Michael／マイケル』のポスターの前で、黒いニット帽に白いTシャツを着た安達と、黒いTシャツを着た父親の2ショットを自撮りした写真を披露している。

◆安達祐人の投稿に反響


この投稿には「格好良いですね」「親子で映画とか素敵すぎますね」「素敵な親子関係に癒される」「プライベート感満載で嬉しい」「安達くんのニット帽姿も素敵」「レア」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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