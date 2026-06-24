アマチュアボクシングで昨年度の選抜、総体（インターハイ）、国スポの高校３冠を達成した古城佑馬（こじょう・ゆうま、１８）＝帝拳＝が２４日、東京・後楽園ホールでＢ級（６回戦まで）のプロテストを受験した。２５日に合格発表が行われ、合格すれば今冬にもフェザー級かスーパーフェザー級でプロデビューする予定だ。

身長１７９センチの長身サウスポー・古城は、日本スーパーバンタム級２位の福井勝也（２９）＝帝拳＝と３ラウンドのスパーリング。右ジャブを上下に打ち分け、激しい打撃戦を見せた。「中学３年時以来の後楽園ホールだった。ディフェンスやスピードを意識して、自分の距離でいいスパーリングができた」と振り返った。

アマチュアでは、福岡・豊国学園高３年時の昨年、選抜でライトウエルター級、総体と国スポではライト級を制し、高校ボクシング界の頂点に立った。アマチュア戦績は４９戦４５勝（２９ＫＯ／ＲＳＣ）４敗。

今春の高校卒業後に単身で上京し、帝拳ジムの門をたたいた。「見学に行かせてもらった時に、めちゃめちゃいい雰囲気で練習されていた。ここで練習したら、もっと強くなれるなと思った。高校を卒業して、大学に行くかプロに行くか迷っていた時に、もうここしかないなと思った」

プロでの目標は、もちろん世界王者だ。「プロになって、一戦一戦しっかり勝ち続けていって、日本タイトル、世界タイトルを目指せるように、これからも努力を続けていきます。世界チャンピオンを目指して頑張ります」と力強く誓った。豊国学園高は、元ＷＢＡ世界スーパーフライ級王者・鬼塚勝也氏を輩出している。古城も、現在は画家として活躍する鬼塚氏の個展に足を運んだり、鬼塚氏から服やバッジなどをもらったりしたという。

同学年のアマ９冠・藤木勇我と高校３冠・片岡叶夢は、すでに大橋ジムからプロデビューを果たしている。同世代の逸材がプロの世界へ歩みを進める中、高校３冠・古城も名門・帝拳ジムから世界へと羽ばたく。

◆古城 佑馬（こじょう・ゆうま）２００７年１０月１５日、山口・下関生まれ。豊国学園高３年時に選抜のライトウエルター級、総体と国スポのライト級で優勝し、高校３冠達成。アマチュア戦績は４９戦４５勝（２９ＫＯ／ＲＳＣ）４敗。身長１７９センチの左ボクサーファイター。