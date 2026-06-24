◆園田１０Ｒ・笠形山特別（ＪＲＡ交流競走、６月２４日、園田競馬場・ダート１４００メートル）

Ｇ１・６勝した名牝・ブエナビスタの９番目の産駒として注目を集めているグランビスタ（牝３歳、栗東・池添学厩舎所属、父ドレフォン）が出走した。

吉村誠之助騎手を背に３番人気に支持された同馬はスタートを決めハナに立ったが、２番手につけた富田暁騎手が騎乗する１番人気ジューンオアシスとの一騎打ちの末、３／４馬身差及ばず２着に終わり、初勝利とはならなかった。

それでもデビュー４戦目にして初の連対を果たしたことで吉村誠騎手は「（小回りコースも）うまく回ってくれたし、最後も手応えのわりに頑張ってくれました」と健闘をたたえた。

管理する池添学調教師は「内枠（３番枠）ということもあり、積極的な競馬をという指示を出し、その通りに乗ってくれました。相手にマークされる厳しい展開となりましたが、よく頑張りました。これまで（ダートでは）１２００メートル戦しか走っていませんでしたが、これからは１４００メートルを使おうと思います」と今後への手応えをつかんだようだった。