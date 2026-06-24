お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢が22日にXに、居酒屋で横のテーブルに座った女性から受けた煙被害についてイラスト入りで投稿した。状況が分かりやすいイラストにコメント欄は「絵心がある」などとにぎわっている。



【写真】毒ケムリ被害をイラストで説明 「めっちゃ分かりやすい」の声

真栄田は「居酒屋の横のテーブルの20代前半くらいの女が電子タバコ吸って、自分の席の男子達に気を使ってますアピールなのか、俺の席を向いて毒ケムリを吐く。繰り返し。俺も男子だぜ。お前が向くべき顔の向きは俺じゃない、上だ」と投稿した。イラストでは隣の女性が真栄田に向かってケムリを吐く様子が分かりやすく伝えられ、14万回を超えて表示されている。



コメントも多々寄せられ「これ、すごく分かります。 少なくとも知らない他人がいる方に向いて吐くのは違うだろ！と。 真栄田さんほど優しくないので上を向けとは思わず、自分のテーブルの身内に向けて吐けよ！といつも思ってます」「逆にそのケムリを吸いにいけば逃げるかも」「どこかで見たことあると思ったらピカソのゲルニカに似てる。真栄田さん絵心ありますね」「絵上手ですね めっちゃわかりやすいです」「いますねこんな女。身内にはいいとこみせようと 浅はかな振る舞いしてスッカスカなのを見たことあります。自分さえよければなんでもいい」などと同じような経験をした人などから反響の声が届いている。



（よろず～ニュース編集部）