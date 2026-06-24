ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国・浙江省寧波市、体育の授業にパルクールやAI導入 中国・浙江省寧波市、体育の授業にパルクールやAI導入 中国・浙江省寧波市、体育の授業にパルクールやAI導入 2026年6月24日 16時12分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２２日、パルクールを取り入れた体育の授業に取り組む寧波市江北中心学校の生徒。（寧波＝新華社記者／江漢） 【新華社寧波6月24日】中国浙江省寧波市江北区は近年、学校体育の充実を図っている。児童生徒の体力と運動能力の向上を目指し、多くの学校に多彩で魅力的な授業を導入している。２２日、パルクールを取り入れた体育の授業に取り組む寧波市江北中心学校の生徒。（寧波＝新華社記者／江漢）２２日、体育の授業で人工知能（ＡＩ）機器を使って体力測定をする寧波市江北新城外国語学校の生徒。（寧波＝新華社記者／江漢）２２日、パルクールを取り入れた体育の授業に取り組む寧波市江北中心学校の生徒。（寧波＝新華社記者／江漢）２２日、体育の授業で人工知能（ＡＩ）機器を使って体力測定をする寧波市江北新城外国語学校の生徒。（寧波＝新華社記者／江漢）２２日、パルクールを取り入れた体育の授業に取り組む寧波市江北中心学校の生徒。（寧波＝新華社記者／江漢）２２日、体育の授業で人工知能（ＡＩ）機器を使って体力測定をする寧波市江北新城外国語学校の生徒。（寧波＝新華社記者／江漢） リンクをコピーする みんなの感想は？