ナルミヤキャラクターズ×はなまるうどん初タッグ ベリエちゃんやナカムラくんの“アルバイト姿”がぷっくりシールに
ナルミヤ・インターナショナルが展開する「ナルミヤキャラクターズ」と、讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」が初のコラボレーション。「はなまるでシール交換しよ！」キャンペーンとして、25日から7月8日まで全国のはなまるうどん店舗（一部店舗を除く）で展開する。
今回のコラボでは、「ANGEL BLUE（エンジェルブルー）」「mezzo piano junior（メゾピアノジュニア）」「pom ponette junior（ポンポネットジュニア）」「DAISY LOVERS（デイジーラヴァーズ）」の人気キャラクターたちが登場。「はなまるうどんでアルバイト!?」をテーマにした描き下ろしイラストを使用し、限定シールやオリジナルグッズを展開する。
【画像】ベリエちゃんもうどんを運ぶ…”アルバイト姿”のぷっくりシール
キャンペーンの目玉となるのが、限定シール付きのコラボセットメニューだ。「ナルミヤコラボセット」は、おろしぶっかけ（小）にオリジナルピックとぷっくりシール1枚が付属する内容。シールは全4種でランダム配付となる。また、「ミニナルミヤコラボセット」は、人気メニュー「にこはなセット」とのコラボ仕様で、着せ替え遊びが楽しめるシール1枚とオリジナルピックが付属する。
シールには、ベリエちゃん、ミントくん、ナカムラくん、ルッキーらがはなまるうどんのスタッフとして働く姿が描かれており、ここでしか見られない特別なデザインとなっている。
さらに、コラボセット購入者向けの連動特典も用意。会計時のレシートに印字される専用QRコードから、本コラボ限定のオリジナルスマホ壁紙（全3種）をダウンロードできる。
また、はなまるうどん公式Xではコラボ記念キャンペーンを実施。対象投稿をリポストすると、その場で抽選結果が分かるインスタントウィン形式で、限定シール全8種のコンプリートセットや、お好きなうどん無料券10枚が当たる。さらに「＃はなまるナルミヤ」を付けてリプライすると、うどん無料券が当たるWチャンス企画にも参加できる。
■キャンペーン概要
・販売期間：6月25日〜7月8日（5万食限定、なくなり次第終了）
・販売価格：ナルミヤコラボセット650円（税込）
・販売価格：ミニナルミヤコラボセット500円（税込）
・販売店舗：全国のはなまるうどん（一部店舗を除く）
・テイクアウト：可（容器代50円別途）
・モバイルオーダー：不可
・デリバリー販売：なし
・公式Xキャンペーン期間：6月25日正午〜6月29日後11：59
・賞品：コラボシール全8種、お好きなうどん無料券10枚
・当選人数：毎日1人（計5人）、Wチャンス計5人
今回のコラボでは、「ANGEL BLUE（エンジェルブルー）」「mezzo piano junior（メゾピアノジュニア）」「pom ponette junior（ポンポネットジュニア）」「DAISY LOVERS（デイジーラヴァーズ）」の人気キャラクターたちが登場。「はなまるうどんでアルバイト!?」をテーマにした描き下ろしイラストを使用し、限定シールやオリジナルグッズを展開する。
キャンペーンの目玉となるのが、限定シール付きのコラボセットメニューだ。「ナルミヤコラボセット」は、おろしぶっかけ（小）にオリジナルピックとぷっくりシール1枚が付属する内容。シールは全4種でランダム配付となる。また、「ミニナルミヤコラボセット」は、人気メニュー「にこはなセット」とのコラボ仕様で、着せ替え遊びが楽しめるシール1枚とオリジナルピックが付属する。
シールには、ベリエちゃん、ミントくん、ナカムラくん、ルッキーらがはなまるうどんのスタッフとして働く姿が描かれており、ここでしか見られない特別なデザインとなっている。
さらに、コラボセット購入者向けの連動特典も用意。会計時のレシートに印字される専用QRコードから、本コラボ限定のオリジナルスマホ壁紙（全3種）をダウンロードできる。
また、はなまるうどん公式Xではコラボ記念キャンペーンを実施。対象投稿をリポストすると、その場で抽選結果が分かるインスタントウィン形式で、限定シール全8種のコンプリートセットや、お好きなうどん無料券10枚が当たる。さらに「＃はなまるナルミヤ」を付けてリプライすると、うどん無料券が当たるWチャンス企画にも参加できる。
■キャンペーン概要
・販売期間：6月25日〜7月8日（5万食限定、なくなり次第終了）
・販売価格：ナルミヤコラボセット650円（税込）
・販売価格：ミニナルミヤコラボセット500円（税込）
・販売店舗：全国のはなまるうどん（一部店舗を除く）
・テイクアウト：可（容器代50円別途）
・モバイルオーダー：不可
・デリバリー販売：なし
・公式Xキャンペーン期間：6月25日正午〜6月29日後11：59
・賞品：コラボシール全8種、お好きなうどん無料券10枚
・当選人数：毎日1人（計5人）、Wチャンス計5人