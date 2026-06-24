子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが6月23日、自身のブログを更新。リンパ液が溜まるようになった、左足裏の違和感について伝えました。

【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん 左足裏の違和感を伝える「足裏にリンパ液が溜まるようになり 歩くたび ジェルシートの上を歩いている感じで 左右アンバランス」





古村さんは、真新しいスニーカーを履いた画像を添えて「久しぶりに 新しい靴を履きました」と投稿。









古村さんは、自身の左足について「足裏にリンパ液が溜まるようになり 歩くたび ジェルシートの上を歩いている感じで 左右アンバランス」と綴り、後遺症とみられる、リンパ液が溜まる症状に悩まされていることを綴りました。









それでも、今回の新しい靴はそんな足裏の違和感がないとのことで「クッション性があり しっかりと地面を踏んでいる感覚でした 長く履けそうな靴です」と、喜びを露わにしました。









最後は「本当に靴探しには 苦労します」と記しています。









古村さんは、19歳でクラリオンガール準グランプリに選出後、21歳でNHK連続テレビ小説『チョッちゃん』のヒロインを務め一躍人気女優に。現在はがん治療と並行しながら、女優としての活動も再開しています。









【古村比呂さんのがん闘病経緯】

2012年3月：子宮頸がんのため、子宮を全摘出

2017年3月：がんの「再発」を公表

2017年11月：がんの「再々発」を公表

2023年1月：がんの「再々再発」を公表









【担当：芸能情報ステーション】