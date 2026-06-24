愛犬がずっとついてくる心理

トイレやお風呂にもついてきたり、洗濯物を干すときにもついてきたり、飼い主が家の中を移動する度に愛犬がずっとついてくることがあります。

愛犬が飼い主の後をついて回ることには様々な理由があります。性格が関係することもありますし、生活環境が関係することもあります。

1.飼い主とずっと一緒にいたいから

愛犬がずっとついてくるのは、飼い主とずっと一緒にいたいからです。

犬は群れで生活をする動物です。信頼する仲間と一緒にいることで安心感を得ます。家庭で暮らす犬にとって、飼い主が最も大きな存在であり、信頼できる、安心できる存在です。

少しでも長く一緒にいたいという気持ちから、より近くで安心を感じていたいという気持ちから、ずっとついてくるのです。

2.良いことを期待しているから

愛犬がずっとついてくるのは、良いことを期待しているからです。

飼い主が立ちあがっただけで、「おやつかな？」と期待したり、「お散歩かな？」と期待したりして、ついてくることがあります。

犬は時計を読むことはできませんが、タイミングを覚えていたり、飼い主の行動パターンを把握していたりするので、期待が高まるのでしょう。

3.飼い主のことを守りたいから

愛犬がずっとついてくるのは、飼い主のことを守りたいからです。

警戒心の強い性格であったり、番犬気質な性格であったりすると、飼い主の行動を常に把握しようとすることがあります。

飼い主が何か行動をする度に「異常はないか」と確認し、万が一のために一緒に行動するのです。

飼い主への忠誠心が高い犬にもよく見られます。実際に飼い主の身に何か問題が起きたとき、愛犬がどのような行動をするかは分かりませんが、一緒に行動することで安心できるのだと思います。

4.不安や寂しさがある

愛犬がずっとついてくるのは、不安や寂しさがあるからです。

引っ越しをしたばかりのとき、新しい家族が増えたばかりのとき、飼い主の生活リズムが変わったばかりのときなど、愛犬は不安・寂しさ・ストレスを抱えることがあります。

飼い主という存在があることで安心感を得ているため、少しでも飼い主の姿が見えなくなると不安なのです。

環境に慣れ、気持ちが落ち着くまで、ずっとついてくることがあります。

5.何か楽しいことが起こるのでは…という好奇心

愛犬がずっとついてくるのは、何か楽しいことが起こるのでは…という好奇心があるからです。

若い犬や活発な犬は、常に新しい刺激を求めています。ジッとしていてもつまらないですし、おもちゃにも飽きてしまいやすいのです。

とくに何があるわけではなくても、飼い主の行動を見ているだけで、飼い主の後をついて回るだけで、ワクワクするのです。

愛犬が飼い主につきまとうのはやめさせた方がいい？

犬にとっては自然な行動であり、無理にやめさせる必要のある行動ではないと言えます。信頼の表れでもあります。

しかし、飼い主の姿が少し見えないだけで鳴いたり吠えたりする場合では、分離不安症などの心の病気の可能性を考える必要があるかもしれません。

飼い主への過度な依存はストレスの原因になることがあります。日頃から愛犬がひとりでも落ち着いて過ごすことができるよう、過剰に構ったり甘やかしたりしないことも大切です。

まとめ

愛犬がずっとついてくる心理を5つ解説しました。

飼い主とずっと一緒にいたいから 良いことを期待しているから 飼い主のことを守りたいから 不安や寂しさがある 何か楽しいことが起こるのでは…という好奇心

飼い主への愛情や信頼、期待や好奇心、不安な気持ち、安心を求める気持ちが、ずっとついてくる理由になることがあります。

愛犬が嬉しそうに楽しそうに後をついてくるのであれば、問題視する必要はないでしょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)