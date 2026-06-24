わんこたちと戯れる男の子の光景がSNSで反響を呼んでいます。「たすけてー！」そんな声もどこか嬉しそうで…！？幸せなひとときが話題を呼び、投稿は6.6万回再生を突破。「天国？」「これが犬の醍醐味」「幸せな助けてだなぁ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『たすけてー！』孫が家に遊びに来た結果→3匹の犬に『仲間だ』と思われて…幸せ過ぎる『もみくちゃな光景』】

3匹のわんこたちの熱烈歓迎

TikTokアカウント「onetime3wan」の投稿者さんの愛犬は3匹のわんこたち。マルチーズとミニチュアダックスフンドのMIX犬であるマルックス、ゴールデンレトリバー、そしてゴールデンドゥードルの子犬…と、3匹のわんこが日々賑やかに暮らしています。

この日は投稿者さんのお孫さんが遊びに来たそうです。ソファに座ったお孫さんにあっという間に群がるわんこたち…！集まってきたわんこたちにもみくちゃにされ、もはや姿が半分以上隠れてしまう場面も。

「たすけてー！」響き渡るヘルプ！

3匹の中でも一番の熱烈歓迎をみせたのは子犬ちゃん。体は小さいもののパピー特有のちょこまかとした動きで完全にお孫さんを翻弄している模様。右から左から縦横無尽に顔を出す子犬に、お孫さんもついに『たすけてー！』と声をあげてしまったとか。

助けてと言いながらマルックスの「マル」ちゃんをぎゅっとハグ！3匹の中で一番の年長者に助けを求めたといいます。それぞれのわんこのことをちゃんと理解して、日ごろからスキンシップを取っているのでしょうね。『ほかのわんこたちを止めてくれるかも…』そう思ったのかもしれません。

お互いが大好きな仲間♡

何度もヘルプを求めるお孫さんですが、言葉に反してその表情はまんざらでもない模様。時折にんまりと笑みを浮かべては、目じりを下げてわんこたちを見ていたそう。ずっとマルちゃんを抱きしめながら、2匹のわんこたちの熱烈歓迎を受け入れていたといいます。

投稿者さんいわく、お孫さんはわんこたちに『仲間』だと思われているのだとか。それも小さいときからわんこたちと多くの時間を過ごしたからこそ。確かに同じ目線、同じ温度感で遊ぶことのできる『仲間』そのものです。

お孫さんとわんこたちの愛があふれる戯れは、全犬飼いさんが羨ましがる幸せ空間なのでした♡

この投稿に頬が緩んでしまった人は多いようで「優しい子たちですね！」「さすがに幸せか(笑)」「モテモテ♡」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「onetime3wan」では、これからわんこと人々との貴重な日常をゆる～く投稿していくそうですよ。楽しみに待ちましょうね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「onetime3wan」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております