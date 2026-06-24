飼い主さんが帰宅したら、わざわざお出迎えのために廊下まで出てきてくれたというチワワ×マルチーズの「もじゅ」くん。思った以上に『ヨボヨボの姿』が話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなる、愛おしい光景は記事執筆時点で913万回を超えて表示されており、18万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【写真：帰宅後、寝ていた犬が『お出迎え』をしてくれて…顔を見てみると→『ヨボヨボな表情』】

帰宅すると出迎えてくれた犬が…

Xアカウント『@inudogwan1』に投稿されたのは、チワワ×マルチーズ「もじゅ」くんの行動。

この日、飼い主さんが自宅に帰宅したところ、もじゅくんがお出迎えしてくれたのだそう。

思った以上に『ヨボヨボの姿』が話題に

わざわざ廊下まで出てきてくれたもじゅくんは…思った以上に『ヨボヨボの姿』だったのだとか。

どこからどう見ても、寝ていたところをわざわざ起きてきてくれたことが明白だったというもじゅくん。

おめめはしょぼしょぼで、どこかまだ夢見がちな表情。『ギリギリ起きている』『寝起き』という表現がぴったりな様子だったのだそう。

そのまま船を漕ぎ始めてしまっても不自然ではないほどに眠たそうな様子を見せながらも、健気にお出迎えをしてくれるそのお姿はあまりにも愛おしいものだったといいます。

どれだけ眠たくても、飼い主さんの帰宅を喜んで出迎えてくれる健気でいじらしいもじゅくんの行動は、飼い主さんのみならず多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「かわいい…」「眠たそうで愛おしい」「ヨボヨボでもわざわざ起きて待ってくれるの尊いよね…」「ヨボヨボ具合反則すぎるくらい可愛い」「ほんとに尊い」「癒された」などのコメントが寄せられています。

姿は変幻自在…？甘えん坊な男の子の日常

2歳のもじゅくんは、ふわふわ被毛が魅力的な甘えん坊な男の子。ふわふわゆえにさまざまなフォルムに変身したり、寝起きは『ヨボヨボ』になったりとその姿はまさに変幻自在。

飼い主さんから溢れんばかりの愛情を注いでもらいながら、のびのびと幸せに暮らすもじゅくんの日常は、たくさんの癒しや笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@inudogwan1」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。