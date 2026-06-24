40歳モドリッチが“史上４人目”の快挙達成！ クロアチア指揮官は最大限の賛辞「世界中を魅了する選手であり、誰もが手本にすべき人物だ」【Ｗ杯】

40歳モドリッチが“史上４人目”の快挙達成！ クロアチア指揮官は最大限の賛辞「世界中を魅了する選手であり、誰もが手本にすべき人物だ」【Ｗ杯】