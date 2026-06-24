40歳モドリッチが“史上４人目”の快挙達成！ クロアチア指揮官は最大限の賛辞「世界中を魅了する選手であり、誰もが手本にすべき人物だ」【Ｗ杯】
クロアチア代表のルカ・モドリッチが“偉業”を成し遂げた。
現地６月23日に行なわれた北中米Ｗ杯グループＬ第２節のパナマ戦（１−０）で先発したモドリッチは、代表での通算出場数が200試合に達した。
母国メディア『INDEX.HR』はパナマ戦後、「モドリッチは代表通算200キャップに到達した史上４人目の選手となった。これまで、この記録を達成したのは、リオネル・メッシ（アルゼンチン代表）、クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル代表）、そしてクウェート代表のバデル・アル＝ムタワだけだ」と伝えた。
同メディアによると、クロアチア代表を率いるズラトコ・ダリッチ監督は、歴史に名を刻んだ40歳のMFを「クロアチア史上最高の選手。その評価はこれからも変わることはないだろう」と称賛。さらにこう続ける。
「40歳になっても代表のために強い情熱と意欲を持ってプレーしている。彼がいるだけでチーム全員が奮い立つし、本当に特別な選手だ。彼は私にとって右腕のような存在で、ピッチ内外で若い選手たちの模範になっている。世界中を魅了する選手であり、誰もが手本にすべき人物だ」
大きな節目を迎えたモドリッチ。その歩みは、今なお続いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
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母国メディア『INDEX.HR』はパナマ戦後、「モドリッチは代表通算200キャップに到達した史上４人目の選手となった。これまで、この記録を達成したのは、リオネル・メッシ（アルゼンチン代表）、クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル代表）、そしてクウェート代表のバデル・アル＝ムタワだけだ」と伝えた。
「40歳になっても代表のために強い情熱と意欲を持ってプレーしている。彼がいるだけでチーム全員が奮い立つし、本当に特別な選手だ。彼は私にとって右腕のような存在で、ピッチ内外で若い選手たちの模範になっている。世界中を魅了する選手であり、誰もが手本にすべき人物だ」
大きな節目を迎えたモドリッチ。その歩みは、今なお続いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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