「実は…」24歳バレー女子、突然の“告白”に「初めて知りました！」　エスコンで感動「ユニフォームを着れた事も嬉しかった」

野中瑠衣が突然の告白をした(C)産経新聞社

バレーボールSVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路に所属する野中瑠衣が自身のインスタグラムを更新し、6月21日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた日本ハムーソフトバンク戦にゲスト出演した際の様子を公開した。

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24歳の野中はインスタに「余談ですが…」と綴り、「実は名前の由来は野球から来ているほど、野球一家で育った私にとって、野球は好きなスポーツのひとつです」と告白すると、「今回ユニフォームを着れた事も嬉しかったですし、久々の野球観戦はとても楽しい時間になりました」と感想を述べた。

さらに「圧倒されてしまうほど素晴らしいスタジアムは勿論、エスコンホテルやスタジアムグルメ、おもてなしまで本当に素晴らしくて感動しました」と、エスコンを満喫したことを明かした。