「実は…」24歳バレー女子、突然の“告白”に「初めて知りました！」 エスコンで感動「ユニフォームを着れた事も嬉しかった」
野中瑠衣が突然の告白をした(C)産経新聞社
バレーボールSVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路に所属する野中瑠衣が自身のインスタグラムを更新し、6月21日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた日本ハムーソフトバンク戦にゲスト出演した際の様子を公開した。
【写真】エスコンを満喫！きつね耳の野中瑠衣をチェック
24歳の野中はインスタに「余談ですが…」と綴り、「実は名前の由来は野球から来ているほど、野球一家で育った私にとって、野球は好きなスポーツのひとつです」と告白すると、「今回ユニフォームを着れた事も嬉しかったですし、久々の野球観戦はとても楽しい時間になりました」と感想を述べた。
さらに「圧倒されてしまうほど素晴らしいスタジアムは勿論、エスコンホテルやスタジアムグルメ、おもてなしまで本当に素晴らしくて感動しました」と、エスコンを満喫したことを明かした。
来年1月30日には同球場で「SVリーグ・オールスターゲーム」が開催される。そのPRとして来場したが、久々の野球観戦に心躍ったようだ。
この投稿にファンからは「キツネ耳がとても似合ってました」「るいちゃんも野球からだったんだ！！！」「そうだったのですね」「ちゃんと踊れてたのやばい」「名前の由来初めて知りました！」と、続々とコメントが寄せられていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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