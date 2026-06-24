セブン阿久津社長、『ジョブチューン』で「金のハンバーグ」の全員不合格にボヤく 5月に改良「作り直した」
俳優の天海祐希が24日、都内で行われた『セブン-イレブンの日』発表会にゲストとして参加した。
【全身ショット】かっちりスーツとスラっと白ワンピースで登場した阿久津社長＆天海祐希
天海はセブン-イレブンのCMに出演中。この日は、阿久津知洋代表取締役社長とトークセッションを行った。天海が座長として舞台をやっていた際に、阿久津社長がセブンの商品を差し入れ。天海店長の“出張セブン-イレブン”を開いたこともあったという。「共演のみなさんがたいそう喜んでくれた」と笑顔で話した。
天海は『セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ』を冷蔵庫に常備しているという。ただ、同商品は昨年10月に放送されたTBS系バラエティー番組『ジョブチューン』で、超一流料理人7人が商品の魅力や価格に見合ったおいしさかどうかを判定する企画にエントリーしたが、まさかの満場一致で不合格となった。阿久津社長は「昨年、某局の合格、不合格をつける番組で全員不合格で…」とボヤき、天海も「どういうことですか？許せないですね」と不満げ。阿久津社長は「それから作り直した。5月から新しいものに変えている。『×』をもらってメーカーのみなさんが、相当悔しかったみたいで。日本ハムさんがやってくださっているんですけど、お肉の原料から世界中に行って質の良い牛肉を仕入れた。お手頃な価格で原料調達して値段を上げずに。『次は絶対に合格を取ってやる』と」と秘話を明かしていた。
今年は7月11日の「セブン-イレブンの日」にあわせ、7月1日から11日にかけて「7月11日はセブン-イレブンの日！お店に行くと“ちょっといいことがある11日間”」を開催。限定割引やオリジナルステッカーの店頭配布、オリジナルグッズやクーポンが当たる抽選キャンペーンが開催。レジェンド漫画作品の作者たちの世界に1枚だけの直筆描き下ろし色紙が当たるセブン-イレブンアプリ会員限定抽選くじも実施される。
【全身ショット】かっちりスーツとスラっと白ワンピースで登場した阿久津社長＆天海祐希
天海はセブン-イレブンのCMに出演中。この日は、阿久津知洋代表取締役社長とトークセッションを行った。天海が座長として舞台をやっていた際に、阿久津社長がセブンの商品を差し入れ。天海店長の“出張セブン-イレブン”を開いたこともあったという。「共演のみなさんがたいそう喜んでくれた」と笑顔で話した。
今年は7月11日の「セブン-イレブンの日」にあわせ、7月1日から11日にかけて「7月11日はセブン-イレブンの日！お店に行くと“ちょっといいことがある11日間”」を開催。限定割引やオリジナルステッカーの店頭配布、オリジナルグッズやクーポンが当たる抽選キャンペーンが開催。レジェンド漫画作品の作者たちの世界に1枚だけの直筆描き下ろし色紙が当たるセブン-イレブンアプリ会員限定抽選くじも実施される。