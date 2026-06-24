くら寿司、東南アジア初進出へ 27年タイ・バンコクに出店
くら寿司は24日、2027年を目途にタイ・バンコクへの出店を予定していると発表した。東南アジア初進出となる。
【画像】「サーモンと肉」フェアも開催！商品一覧
くら寿司は海外展開を進めており、2009年にアメリカに初出店。91店舗を展開している。14年からは台湾にも出店し、26年5月末時点で63店舗を運営している。いずれも現地法人を通じて出店している。
タイは、約7000万人の人口を抱え、東南アジアでも有数の親日国。同社は「タイからの訪日客も年間120万人以上にのぼり、そのうち70％程度がリピーターであるなど、お寿司や回転寿司を経験している消費者が多いと推測され、今後の市場としても有望であると考えます」とした。
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くら寿司は海外展開を進めており、2009年にアメリカに初出店。91店舗を展開している。14年からは台湾にも出店し、26年5月末時点で63店舗を運営している。いずれも現地法人を通じて出店している。
タイは、約7000万人の人口を抱え、東南アジアでも有数の親日国。同社は「タイからの訪日客も年間120万人以上にのぼり、そのうち70％程度がリピーターであるなど、お寿司や回転寿司を経験している消費者が多いと推測され、今後の市場としても有望であると考えます」とした。