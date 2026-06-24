“ビッグダディ”林下清志氏、8回目の結婚 過去の結婚歴→3回は同じ人 『痛快！ビッグダディ』で注目
“ビッグダディ”こと林下清志氏が24日、自身のブログを更新。結婚を発表した。これまで結婚歴は7回あり、8回目とみられる。
【ブログより】お相手の実名も…投稿された結婚報告全文
林下氏は「ご報告」と題し、「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです」と伝えた。
続けて「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有難い有難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております」と結んだ。
バラエティー番組などでのこれまでの林下氏の発言によると、同氏の結婚は、1回目が佳美さん（1991年〜2001年）、2回目も佳美さん（02年）、3回目も佳美さん（08年〜11年）で4男5女をもうけた。4回目はテレビ朝日系のドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で注目を集めたタレントの美奈子で、女児が誕生している。
14年に5回目、15年に6回目、16年に7回目の結婚をしたと伝えており、お相手はいずれも一般女性だった。子どもはいなかったとみられる。
林下氏は、1965年4月8日生まれ、岩手県出身。大家族のドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で話題を集めた。
【ブログより】お相手の実名も…投稿された結婚報告全文
林下氏は「ご報告」と題し、「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです」と伝えた。
続けて「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有難い有難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております」と結んだ。
14年に5回目、15年に6回目、16年に7回目の結婚をしたと伝えており、お相手はいずれも一般女性だった。子どもはいなかったとみられる。
林下氏は、1965年4月8日生まれ、岩手県出身。大家族のドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で話題を集めた。