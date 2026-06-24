男性デュオ「スキマスイッチ」の大橋卓弥（48）と常田真太郎（48）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。人気俳優に楽曲提供した際のエピソードを語った。

これまで女優の松たか子、歌手・工藤静香、俳優・大泉洋らに楽曲提供をしてきた「スキマスイッチ」。自分たちらしさよりも「その方に合ったメロディーとか歌詞にしたいと思ってる」という大橋だったが、常田は完成後「ぽいですね」と言われることを明かした。

そして大泉の依頼を受けて曲を制作した時のこと。「新曲大作戦」と名付けたグループLINEでのやり取りを重ね、レコーディング1週間前に「こんな方向性でどうですか？」と提出したところ、大泉から「グループ通話をさせてもらえないですか？」との連絡が。

その場で大泉は「凄くいいんですけど、ちょっと僕の思ってるイメージと違って」と告白。大橋が「じゃあ、ここを変えましょうか」などと提案すると、「まあそれもいいんですけど、書き直してもらったほうが」と告げたそう。

これにレギュラー陣は「ええーっ！」と驚がく。大橋は「でも僕らも言ってもらったほうがいい」とフォローしたが、MCの「ハライチ」澤部佑は「ホントですか？ホントですか？そこはイラッとしないですか？」と念押し。大橋は「ギリギリ滑り込みでもう1回出したら、洋さんも“こっちがいいです！”って褒めてくださって」と語った。

そこで番組では、大泉のコメントをVTRで紹介。自身のコンサートを2年ぶりに開催するにあたり、「このままだと2年前と同じセットリストになるぞ」と不安を覚えた大泉が、音楽番組での共演をきっかけに依頼したことを明かし、「本当に優しい方たちで、若干そこにつけ込んで…」と笑わせていた。