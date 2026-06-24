アマチュアボクシング23年全日本選手権ライト級王者で、名門・帝拳ジムからプロ転向する中山颯太（22）が24日、東京・後楽園ホールでB級（6回戦以下）プロテストを受験した。スパーリング、シャドーボクシングなどのメニューを消化し「（関東大学）リーグ戦で何度も戦った舞台。緊張はせずにできた」と汗を拭った。

同門の浅井陸（22、2戦2勝）との3ラウンドのスパーリングではジャブから上下に攻撃を散らし、カウンターの左フックを決めるなど技術の高さをアピール。「相手も強い選手。パンチを打ち込むよりは技術を見せた」と振り返りながら「全部は見せていない。そこは試合までのお楽しみで」とニヤリ。「100点いったと思った」という筆記テストでは合格ラインの70点を超える80点。「ハミング？サミング（目つぶし）が分からなかった」と“天然ぶり”ものぞかせた。

アマ78戦70勝30RSC8敗で多くの国際大会も経験した逸材。先日、大橋ジムからプロ転向した三男・聖也、次男・鉱一とともに「中山3兄弟」として知られた最強兄弟の長男。「一人一人に芯があってキャラがしっかりしている人間性」のある有望選手がそろう、名門・帝拳ジム入りを決断。「もちろんプロの世界に入ったからには世界チャンピオンを目指す。強さもそうだが、みんなに憧れられるような有名なボクサーになりたい」と語る。

その先にはさらなる野望もある。一足先にプロの世界に飛び込み、8月19日にプロデビュー戦を行う三男・聖也らと世界の頂点に立つこと。「2番目（次男・鉱一）はオリンピックで世界を獲るんで、弟と三人で世界を獲れたら」。同じ道を歩む3兄弟の悲願もかなえる。

主戦場はスーパーバンタム級の予定。25日の合格発表で、合格すれば今冬デビュー戦を行う予定だ。「クールで寡黙でひたむきに練習する青年と記事にしてほしい。クールキャラで売っていこうと思います」と話す、明るいキャラクターも魅力の一つ。「有名になって、お金持ちになりたい」と話すホープの挑戦が始まる。

◇中山 颯太（なかやま・そうた）2003年（平15）11月20日生まれ、福岡市出身の22歳。6歳から地元のスタービーアマチュアボクシングスクールで競技を始める。東福岡高―駒大。23年の全日本選手権、25年の国スポで優勝。国際大会でも活躍し、24年のアジアエリート選手権、25年のタイオープン国際トーナメントで銀メダル。アマ戦績は78戦70勝30RSC8敗。男3人、女1人の4人きょうだいの長男。1メートル73の右ボクサーファイター。