ファッションディレクター・ウルマが手がけるブランド「OPENING ACT（オープニングアクト）」は、英国・マンチェスター発祥のスポーツブランド「UMBRO（アンブロ）」との第2弾となる特別なコラボレーションコレクションを発表!



本コレクションのキービジュアルには、お笑いコンビ「見取り図」の盛山さんを起用。サッカー好きとしても知られる盛山さんが、UMBROとのコラボレーションアイテムを大人らしい色気と抜け感を感じさせるスタイリングで着こなしています。



今回のコレクションのために特別に制作された、UMBROを象徴するダイヤモンドロゴを縦に連ねたアイコニックなグラフィックを採用。両ブランドのアイデンティティを融合した、特別感あふれるコレクションへと昇華させました。



スポーツブランドならではの快適な着心地に加え、OPENING ACTが大切にする“上質な大人のワードローブ”という価値観を反映。ファッションシーンとの親和性の高いUMBROとの協業により、スポーティさと洗練されたムードを兼ね備えたコレクションが完成しました。



今回目玉のセットアップには、トレンド感のあるストライプ生地を採用。上品な印象を与える素材使いによって、一着でスタイリングが完成する洗練されたアイテムに仕上げています。また、ウールミックス素材を使用することで、リラックスした着用感と高い汎用性を両立。



初登場となるジャケットアウターは、表裏で異なる表情を楽しめるリバーシブル仕様。表面には上品な表情を持つコットンタイプライター生地を、裏面には柔らかな肌触りのマイクロフリース素材を採用しました。さらに襟にはリアルシープレザーを使用し、カジュアルな中にもラグジュアリーなアクセントを添えています。



本コラボコレクションは、2026年6月24日（水）21:00から6月30日（火）23:59まで、OPENING ACT公式オンラインサイトにて受注販売を実施いたします。



公式オンラインページで詳細をチェック!!

https://www.opening-act.jp/



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