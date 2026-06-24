SAY MY NAME本田仁美、オフショルドレスで美デコルテ披露 元IZ*ONEチョ・ユリとの2ショットも「とにかく美しい」「ひぃユリ最高」と反響
【モデルプレス＝2026/06/24】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美（HITOMI）が6月22日、自身のInstagramを更新。白のオフショルダードレス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳K-POP日本人メン「とにかく美しい」透明美肌際立つオフショル衣装姿
本田は韓国語で「SEOUL MUSIC AWARDS」とつづり、白のハートやアヒルの絵文字等とともに写真を多数投稿。美しいデコルテや肩、腕が際立つ白いオフショルダードレス姿や、キラキラと輝くストーンで飾り付けられた白のホルターネックのパフォーマンス用衣装姿を公開した。また、韓国・インスパイアアリーナで開催された「第35回 SEOUL MUSIC AWARDS」に、SAY MY NAMEとしてグローバル新人賞を受賞した際の、トロフィーを握りしめた写真を投稿している。そのほか、元IZ*ONEとしてともに活動していたアーティストのチョ・ユリ（JO YURI）との2ショット写真も披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「天使みたい」「ドレス姿似合ってる」「スタイルレベチ」「とにかく美しい」「ひぃユリ最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳K-POP日本人メン「とにかく美しい」透明美肌際立つオフショル衣装姿
◆本田仁美、白ドレス姿で美デコルテ披露
本田は韓国語で「SEOUL MUSIC AWARDS」とつづり、白のハートやアヒルの絵文字等とともに写真を多数投稿。美しいデコルテや肩、腕が際立つ白いオフショルダードレス姿や、キラキラと輝くストーンで飾り付けられた白のホルターネックのパフォーマンス用衣装姿を公開した。また、韓国・インスパイアアリーナで開催された「第35回 SEOUL MUSIC AWARDS」に、SAY MY NAMEとしてグローバル新人賞を受賞した際の、トロフィーを握りしめた写真を投稿している。そのほか、元IZ*ONEとしてともに活動していたアーティストのチョ・ユリ（JO YURI）との2ショット写真も披露している。
◆本田仁美の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「天使みたい」「ドレス姿似合ってる」「スタイルレベチ」「とにかく美しい」「ひぃユリ最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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