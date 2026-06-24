ジョイフル、4日間限定「キッズメニュー半額キャンペーン」実施

ジョイフルは、6月26日(金)15時から6月29日(月)15時までの4日間限定で、「ジョイフル公式アプリ」会員を対象とした「キッズメニュー半額キャンペーン」を実施する。

期間中は、対象のキッズメニュー5品を何度でも半額で利用できるアプリ限定クーポンを配信。新たにアプリをインストールした人も対象となる。子育て世帯の家計負担軽減を目的とした企画で、過去開催時にも好評だったキャンペーンとして展開する。

キッズハンバーグプレート、キッズカレープレート、キッズうどんプレート、キッズドリアプレート、キッズミートスパゲティプレートの画像はこちら

クーポンは1回の提示で対象商品を何個でも注文可能。ただし、キッズメニューの注文は小学生以下限定で、同一伝票内で半額対象商品以外に単品299円(税込328円)以上の商品注文が必要となる。

〈商品概要(価格は税込)〉

◆キッズハンバーグプレート(おもちゃ付)

ハンバーグに付け合わせを組み合わせた定番のキッズプレート。

キッズハンバーグプレート

価格:625円→313円(テイクアウト:646円→323円)

◆キッズカレープレート(おもちゃ付)

低アレルゲン対応のカレープレート。子ども向けの食べやすい味わいが特徴。

価格:548円→275円(テイクアウト:582円→291円)

◆キッズうどんプレート(おもちゃ付)

うどんを中心にしたシンプルなキッズ向けメニュー。

価格:548円→275円

◆キッズドリアプレート(おもちゃ付)

低アレルゲン対応のドリアを楽しめるキッズプレート。

価格:735円→368円(テイクアウト:754円→377円)

◆キッズミートスパゲティプレート(おもちゃ付)

ミートソーススパゲティをメインにした子ども向けプレート。

価格:625円→313円

※鹿児島県の奄美長浜店、奄美龍郷店、徳之島店、奄美空港店、奄美入舟店、種子島西之表店は対象外。

〈販売概要〉

キャンペーン名:キッズメニュー半額キャンペーン

実施期間:2026年6月26日(金)15時〜6月29日(月)15時

対象:ジョイフル公式アプリ会員

内容:対象キッズメニュー5品を期間中何度でも半額で利用できるクーポンを配信

対象店舗:一部店舗を除くジョイフル各店

注意事項:キッズメニューの注文は小学生以下限定。半額クーポン利用には、同一伝票で単品299円(税込328円)以上の商品注文が必要。