◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 練習日（２４日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

国内ツアー史上最高となる賞金総額４億円大会が２５日に幕を開ける。昨年から１億円増。優勝賞金は５４００万円から７２００万円にアップした。昨季年間女王で大会連覇が懸かる佐久間朱莉（大東建託）は２４日、アウト９ホールを回り調整。高額賞金に「そこまで気にするタイプではないけど、ラッキーだなとは思っている」と感謝しつつ、「ご褒美に何かを買えるようにしたい」と今季２勝目へ意気込んだ。

海外メジャーとの連戦で気づかぬうちに疲労が蓄積されていた。前週のニチレイレディスで９か月ぶりの予選落ちを喫した。この数日間で「体からアプローチ、パターまで、いろんな人の力を借りて、だいぶ修正できた」と回復傾向にある。

急きょ予定が空いた日曜日（２１日）を、有意義に過ごした。たっぷりの睡眠とサウナでリフレッシュ。その後、向かった先は、千葉県内のジャンボ邸だった。昨年１２月に亡くなった師匠・尾崎将司さんの仏壇に手を合わせた。いつもより長い時間、ゆっくりと会話をすることができた。

「ここ最近のことをジャンボさんに報告した。ジャンボ邸にはジャンボさんの写真もたくさんあるので、元気をもらえた。いつもより明るくなって今週は臨めている」。佐久間の表情にも、力強さが戻った。「そこにジャンボさんがいたら『最近のゴルフは見ててもつまんねえな』って言われたと思う」。気持ちが自然と奮い立った。

今年のコースの印象を「昨年よりラフが長い。練習ラウンドでもボールを１個なくした。天候も雨なので、ラフが重たくなって余計に難しくなると思う」と警戒した。「連覇を狙えるのは私だけなので、しっかり狙っていきたい」と力を込めた。