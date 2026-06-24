【一番くじ ウルトラマン 60th Anniversary】 店頭販売：7月24日より順次発売予定 オンライン販売：7月15日17時より販売開始予定 価格：1回900円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ウルトラマン 60th Anniversary」の全ラインナップを公開した。発売は7月24日に店頭販売を予定し、オンライン販売は7月15日17時を予定している。価格は1回900円。

本商品は「ウルトラマン」シリーズ60周年を記念した一番くじで、フィギュアやグッズがラインナップ。新ブランド「空創ノスタルジオ」よりウルトラマンとゼットンが登場。

その他、ウルトラマンの様々な怪獣とのワンシーンが外周いっぱいに描かれたどんぶりやエコバッグ、ポスターコレクションなどがラインナップ。

ラストワン賞には「ゼットン（クライマックスver.） 空創ノスタルジオ」が登場する。

「一番くじ ウルトラマン 60th Anniversary」ラインナップ

A賞 ウルトラマン 空創ノスタルジオ

・全1種

・サイズ：約21cm

B賞 ゼットン 空創ノスタルジオ

・全1種

・サイズ：約23cm

C賞 どんぶり

・全1種

・サイズ：約15cm

D賞 エコバッグ

・全1種

・サイズ：約37cm

E賞 英雄頭鑑 ウルトラヒーロー vol.1

・全6種（選べない）

・サイズ：約5cm

F賞 ポスターコレクション

・全10種（選べる）

・サイズ：B3

G賞 アクリルスタンド

・全20種（選べない）

・サイズ：約8cm

ラストワン賞 ゼットン（クライマックスver.） 空創ノスタルジオ

・サイズ：約23cm

【【プロジェクト映像】一番くじ ウルトラマン 60th Anniversary 2026年7月下旬発売予定】

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